В отличие от Трампа: в Белом доме есть человек, который понимает ситуацию в Украине

Президент США Дональд Трамп и представители его команды делали различные заявления относительно ситуации в Украине. В частности, об "окончании войны за 24 часа". Спецпредставитель лидера Штатов Кит Келлог прекрасно понимает, что это нереально.

Задание Келлога – "подружить" заявления команды Трампа с реальностью. Такое мнение 24 Каналу озвучил публицист, эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов.

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"Келлог пытается "подружить" то, что говорит Трамп, Джей Ди Вэнс и другие, с реальностью. Он военный, достаточно опытный дипломат, поэтому, думаю, прекрасно понимает, что это нереально. Он представляет картину в целом", – сказал он.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кит Келлог посетит Украину уже 20 февраля. Визит спецпредставителя Трампа продлится 2 суток. По словам украинского лидера, вместе они поедут на фронт.

Келлог понимает ситуацию

По словам Юрия Богданова, Келлог понимает, что для наступления перемирия, в частности, нужно согласие сторон, замораживание войны на время более детальных переговоров. Ведь сложно вести переговоры, когда одна сторона наступает.

Нужно, чтобы кто-то гарантировал, что это перемирие будет более-менее соблюдаться. Не на 100%, но хотя бы более-менее. Пока стороны встретятся, о чем-то поговорят, пройдет минимум два – три месяца. Затем, если нет срывов, ничего такого, то, возможно, они заключат предварительное соглашение,

– предположил публицист.

На заключение соглашения нужно длительное время, это не произойдет быстро. Также надо учитывать желание украинского общества. Кроме того, текст предварительного соглашения будет согласовываться с администрацией Трампа, на его условия должны согласиться россияне, должны учитываться позиции Европы и так далее.

Однако есть определенные риски. Эксперт по стратегическим коммуникациям добавил, что Украина однозначно будет выполнять условия такого соглашения в случае его заключения, а относительно россиян есть большие сомнения.