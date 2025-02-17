Завдання Келлога – "подружити" заяви команди Трампа з реальністю. Таку думку 24 Каналу озвучив публіцист, експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов.

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"Келлог намагається "подружити" те, що говорить Трамп, Джей Ді Венс та інші, з реальністю. Він військовий, досить досвідчений дипломат, тому, думаю, чудово розуміє, що це нереально. Він уявляє картину загалом", – сказав він.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кіт Келлог відвідає Україну вже 20 лютого. Візит спецпредставника Трампа триватиме 2 доби. За словами українського лідера, разом вони поїдуть на фронт.

Келлог розуміє ситуацію

За словами Юрія Богданова, Келлог розуміє, що для настання перемир’я, зокрема, потрібна згода сторін, замороження війни на час більш детальних перемовин. Адже складно вести переговори, коли одна сторона наступає.

Потрібно, щоб хтось гарантував, що це перемир'я буде більш-менш дотримуватись. Не на 100%, але хоча б більш-менш. Поки сторони зустрінуться, про щось поговорять, пройде мінімум два – три місяці. Потім, якщо немає зривів, нічого такого, то, можливо, вони укладуть попередню угоду,

– припустив публіцист.

На укладання угоди потрібен тривалий час, це не відбудеться швидко. Також треба враховувати бажання українського суспільства. Крім того, текст попередньої угоди буде узгоджуватись з адміністрацією Трампа, на її умови мають погодитись росіяни, повинні враховуватись позиції Європи і так далі.

Однак є певні ризики. Експерт зі стратегічних комунікацій додав, що Україна однозначно виконуватиме умови такої угоди у разі її укладання, а щодо росіян є великі сумніви.