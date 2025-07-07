Лавров назвал условия для прекращения войны: в его заявлении есть важная деталь

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью, в котором назвал требования Кремля к Украине. Он говорил о том, что Киев якобы должен отказаться от юридических претензий, требовал снятия санкций и возвращения России замороженных активов.

Интересно, что Лавров не упомянул о главном требовании России. Как заметил 24 Каналу политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, несмотря на абсурдность заявлений россиян, на некоторые из них надо учитывать.

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Что не так с заявлениями Лаврова

Кремлевский чиновник озвучил ряд абсурдных требований России, однако не упомянул о выходе ВСУ из четырех областей. Именно на этом постоянно настаивает Владимир Путин и его сторонники.

Это был призыв не к Украине, а к американцам. В Кремле надеются, что хотя бы несколько их требований удовлетворят. Для них это будет огромной победой,

– подчеркнул политический эксперт.

Россияне пытаются разрушить отношения нашего государства с партнерами. То, что Лавров не упомянул о выводе ВСУ, не означает, что от этого требования отказались. Россияне лишь пополнили список своих запросов новыми.

"Поверьте, если бы они могли, то бы запретили, отменили, уничтожили все в Украине. Кремль не планирует отказываться от своих предыдущих требований", – добавил Андрей Городницкий

Россияне чувствовали страх перед контрнаступлением Украины. В это время действительно могли хотеть договориться, возможно, отдать часть территорий. Сейчас российская армия наступает, она точно не заинтересована в том, чтобы уменьшать свои запросы.

Главная задача для Кремля – продолжать давление, заставлять украинцев не поддерживать власть, разочароваться и перестать верить в победу. Тогда можно будет легко продвинуть любые требования.

К слову, в украинском МИД отреагировали на заявление Лаврова. Там отметили, что его риторика только подтверждает нежелание россиян достичь мира. Требования Лаврова о "денацификации" посоветовали начать с Москвы, "учитывая ее отношение к другим этническим группам".