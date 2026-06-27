В Турции обратились к Украине и России с предложением по поводу войны

Турция предлагает Украине и России возобновить дипломатический процесс по прекращению войны. Анкара готова вновь организовать переговоры между сторонами конфликта.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с главой МИД Канады Анитой Ананд в Оттаве.

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Что в Турции говорят о войне в Украине?

Фидан отметил, что сейчас переговоры фактически остановились, боевые действия усилились, а стороны больше сосредоточены на военных успехах, чем на диалоге. Поэтому, по его мнению, дипломатию нужно как можно скорее активизировать.

Министр подтвердил, что Турция уже предлагала Украине и России собрать их делегации для новых переговоров на своей территории.

Отдельно он упомянул предстоящий саммит НАТО в Анкаре 7 – 8 июля. По его словам, на фоне войны России против Украины особое внимание там уделят развитию оборонной промышленности и тому, насколько страны Альянса готовы усиливать свою военную мощь.

Также министр добавил, что союзники по НАТО уже согласовали увеличение оборонных расходов и теперь должны приступить к реальному выполнению этой договоренности.

Напомним, что Украина неоднократно заявляла о своей готовности к мирным переговорам с Россией. Владимир Зеленский предлагал Путину встретиться, однако тот не захотел.

Москва всячески игнорирует призывы к переговорам с тех пор, как в феврале 2026 года прервался дипломатический процесс с участием США.

Впрочем, недавно в Кремле заговорили, что якобы готовы к диалогу с Киевом при посредничестве США. Это заявление появилось на фоне постоянных ударов Украины по стратегическим объектам России.

В тот же день Владимир Зеленский сообщил, что Украина передала свои предложения относительно возможных переговоров не только основным партнерам, но и странам, имеющим влияние на Россию.

По его словам, Киев сигнализирует всем сторонам, способным повлиять на мирный процесс, что встреча и завершение войны возможны, но только при условии, что Россия предпримет реальные шаги по прекращению боевых действий.