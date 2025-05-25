Путин случайно или умышленно опускает один важный момент: что США должны знать о России

Соединенные Штаты Америки пока и дальше участвуют в переговорном процессе между Украиной и Россией. Дональд Трамп пытается повлиять на кремлевского диктатора. Нашему государству важно выстраивать различные стратегии, чтобы это имело положительные последствия для Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что Трамп имеет серьезное влияние в США, учитывая должность. Однако Соединенные Штаты Америки это страна рычагов и противовесов.

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Путин говорит не все Трампу

Дружеское отношение Трампа к Путину, вероятно, связано с экономической выгодой, которую лидер США хочет получить сотрудничая с Россией.

Путин, обещая торговать с Трампом или передать американцам какие-то недра, забывает или не хочет сказать об одном моменте. Все это он сможет сделать только с согласия Китая,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Важно, чтобы Украине удалось донести эту правду до лидера США. Ведь Китай, который уже считает все российские ресурсы своими, вряд ли согласится делиться ими с Соединенными Штатами Америки.

Китайцам удалось интегрировать российскую экономику в свою, создав зависимость Москвы от поддержки Пекина.

Поэтому, когда мы сейчас говорим о потенциально будущих переговорах, то все в Украине должны осознавать, что направления диалога могут быть совсем не прогнозируемыми,

– высказался председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

По его словам, Украине больше всего придется полагаться на личные решения и украинскую армию. От того, насколько общество будет объединено и готово поддерживать Силы обороны поддерживать Силы обороны будет зависеть серьезность подхода к переговорам. Говорится об иностранных партнерах и россиянах.

Как правильно сотрудничать с США

Иван Тимочко подчеркнул, что Украине важно сотрудничать и взаимодействовать не только с президентом США, но и с сенаторами, конгрессменами и религиозными общинами.

Из 300 миллионов американского населения 200 – 250 миллионов являются верующими. Вот это звено работы для нас крайне необходимо и важно,

– сказал он.

Американские сенаторы, среди которых и демократы, и республиканцы, подготовили очень серьезные санкции против Владимира Путина.

В американском Сенате и Конгрессе есть те, кто поддерживает предоставление военной помощи Украине. По мнению председателя Совета резервистов Сухопутных войск, с ними надо сотрудничать нашему государству.

Тогда Трамп не сможет запретить поставки оружия для Украины. Это очень важно,

– отметил он.

К слову, по мнению журналистов Bloomberg, Дональд Трамп фактически избегает реального участия в урегулировании войны, выбирая путь пассивности и поддержки предложений Кремля, даже если они бесперспективны. Его позиция свидетельствует о нежелании рассматривать Россию как агрессора, а войну – как дело, требующее решительного вмешательства. Такой подход может лишь затянуть конфликт и ослабить позиции Украины, одновременно играя на руку Путину.