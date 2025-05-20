Британский полковник спрогнозировал, когда Трамп окажет военную помощь Украине
- 19 мая состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и диктатором Путиным.
- Уже звучали мысли, что Трамп может отвернуться от Путина после личной встречи. Но это при условии, что не будет прогресса в мирных переговорах.
- Полковник британской армии в отставке Филипп Ингрэм предположил, в каком случае Трамп может усилить военную помощь для Украины.
Президент США Дональд Трамп пока не поддерживает идею дальнейшей военной помощи для Украины. Но все вполне может измениться.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник британской армии в отставке Филипп Ингрэм. Известно, что буквально недавно завершился разговор Трампа и Путина. Пока президент США вообще не говорит о жестких санкциях против России.
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Может ли Трамп усилить помощь для Украины
Как отметил Ингрэм, диктатор Путин будет пытаться как можно дольше поддерживать более-менее нормальные отношения с Дональдом Трампом. Он не хочет прекращать войну, но в то же время ему не нужно усиление санкций.
Уже звучали мысли, что Трамп может отвернуться от Путина в том случае, если не будет никакого прогресса в мирных переговорах после их личной встречи. И это вполне может произойти. Тогда же Трамп может усилить военную помощь для Украины.
Я ожидаю, что Трамп все же будет посылать тонкие сигналы и едва заметные угрозы Путину. И если тот таки не сядет за мирные переговоры, тогда американцы "снимут перчатки" и окажут большую поддержку Украине и международному сообществу,
– сказал Ингрэм.
Добавим, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам в любом формате, который даст результат. При этом наше государство не будет идти на российские ультиматумы и вывод войск со своей территории.