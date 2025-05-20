Про це 24 Каналу розповів полковник британської армії у відставці Філіп Інгрем. Відомо, що буквально нещодавно завершилася розмова Трампа і Путіна. Поки президент США взагалі не говорить про жорсткі санкції проти Росії.
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Чи може Трамп посилити допомогу для України
Як наголосив Інгрем, диктатор Путін намагатиметься якнайдовше підтримувати більш-менш нормальні стосунки з Дональдом Трампом. Він не хоче припиняти війну, але водночас йому не потрібне посилення санкцій.
Вже лунали думки, що Трамп може відвернутися від Путіна у тому випадку, якщо не буде ніякого прогресу в мирних переговорах після їхньої особистої зустрічі. І це цілком може статися. Тоді ж Трамп може посилити військову допомогу для України.
Я очікую, що Трамп все ж надсилатиме тонкі сигнали та ледь помітні погрози Путіну. І якщо той таки не сяде за мирні переговори, тоді американці "знімуть рукавички" і нададуть більшу підтримку Україні та міжнародній спільноті,
– сказав Інгрем.
Додамо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі, який дасть результат. При цьому наша держава не буде йти на російські ультиматуми та виведення військ зі своєї території.