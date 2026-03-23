Бывший спецпредставитель Трампа сказал, какой важный сигнал получил Путин о войне
- Владимир Путин не заинтересован в мирных переговорах и стремится использовать их для достижения уступок от Украины и разногласий между США, Украиной и Европой.
- Владимир Зеленский действует разумно и всегда готов выдвигать предложения по прекращению огня.
После долгого перерыва в Майами состоялись переговоры Украины с США. В то же время российская делегация отказалась ехать в Соединенные Штаты, настаивая на проведении встречи в других странах. Также на поле боя Россия не достигает успехов, хотя и пытается убеждать свое общество и весь мир в обратном.
Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер рассказал 24 Каналу, действительно ли Россия заинтересована в этих переговорах. Также он оценил подход Украины по отстаиванию своих позиций за столом переговоров.
Какую позицию по переговорам занимает Украина?
Волкер отметил, что Владимир Путин с самого начала никогда не относился к этим мирным переговорам серьезно. Он рассматривал их как еще один способ достичь уступок от Украины и создать разногласия между США, Украиной и Европой. Его никогда не интересовал мир, и сейчас тоже, а также он никогда не собирался уходить с украинской территории.
"Наоборот, Путин требовал, чтобы Украина ушла с территорий, которые она контролирует (неоккупированной части Донецкой области – 24 Канал), поэтому на самом деле его это никогда не интересовало. Более того, война на Ближнем Востоке временно усиливает Путина, поэтому у него сейчас еще меньше интереса к реальным переговорам по урегулированию", – объяснил экс-спецпредставитель США по Украине.
Обратите внимание! Переговоры по завершению войны между Украиной, Россией и США встали на паузу и не только из-за войны на Ближнем Востоке, но и из-за вопросов, которые сторонам невозможно решить. Как сообщает BBC, для России камнем преткновения стала не только проблема по территории Донбасса, но и важные вопросы безопасности. Россия, как пишут журналисты, использует территориальный вопрос для давления на Украину и США и не намерена идти на компромиссы.
Однако, по его мнению, Владимир Зеленский очень разумно действует по нескольким направлениям. Одно из них – помощь США недорогими средствами борьбы с большим количеством иранских дронов. Украина научилась этому, и теперь делится опытом с Соединенными Штатами и странами Персидского залива, что является разумным шагом.
Также немедленное возвращение к усилиям мирных переговоров, по его словам, – мудрый шаг. Украина должна быть всегда готова говорить и выдвигать разумные предложения по достижению прекращения огня.
Кроме того, не стоит забывать, с какой позиции Россия входит в эти переговоры. Но также нужно думать о том, с какой позицией в них входят Украина, европейцы и США. Путин должен видеть, что мы сильные, устойчивые, дееспособные, хорошо обеспечены финансово и готовы действовать длительное время. И это как раз и демонстрируется, поэтому это хороший сигнал Путину,
– подчеркнул Курт Волкер.
В то же время экс-спецпредставитель США по Украине считает, что администрация Дональда Трампа продолжает верить в то, что с Путиным можно заключить соглашение, а после этого и выгодные для США бизнес-сделки. Однако это не так, потому что глава Кремля только выставляет это как привлекательную перспективу для США.
На самом деле Путин, как подчеркнул Волкер, стремится заманить Соединенные Штаты выгодными соглашениями и крепким миром, но он не имеет к этому никакого интереса и никогда на это не пойдет. Однако пока в Белом доме это не замечают.
Что известно о переговорах Украины и США, которые состоялись в Майами?
Переговоры прошли во Флориде 21 и 22 марта. Американскую сторону представляли спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, бизнесмен Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник по вопросам политики Государственного департамента США Крис Карран. В состав украинской делегации вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Владимир Зеленский прокомментировал двустороннюю встречу, отметив важность того, что "дипломатия продолжается" и стороны пытаются закончить войну России против Украины, ведь она "никому не нужна". Ранее Зеленский акцентировал ключевые задачи украинской стороны на переговорах в США, а именно: согласование параметров трехсторонней встречи для завершения войны; подготовка документе для переговоров; обсуждение закупки ракет через программу PURL и стратегической инициативы "дрон-дел" для морских и дальнобойных беспилотников.
По итогам переговоров Умеров отметил, что стороны уделили отдельное внимание "согласованию подходов для дальнейшего продвижения к практическим результатам".
В то же время Виткоффа отметил, что переговоры были сосредоточены на "сужении и решении остаточных вопросов, чтобы приблизиться к всеобъемлющему мирному соглашению".