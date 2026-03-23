Бывший спецпредставитель Трампа сказал, какой важный сигнал получил Путин о войне

После долгого перерыва в Майами состоялись переговоры Украины с США. В то же время российская делегация отказалась ехать в Соединенные Штаты, настаивая на проведении встречи в других странах. Также на поле боя Россия не достигает успехов, хотя и пытается убеждать свое общество и весь мир в обратном.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер рассказал 24 Каналу, действительно ли Россия заинтересована в этих переговорах. Также он оценил подход Украины по отстаиванию своих позиций за столом переговоров.

Какую позицию по переговорам занимает Украина?

Волкер отметил, что Владимир Путин с самого начала никогда не относился к этим мирным переговорам серьезно. Он рассматривал их как еще один способ достичь уступок от Украины и создать разногласия между США, Украиной и Европой. Его никогда не интересовал мир, и сейчас тоже, а также он никогда не собирался уходить с украинской территории.

"Наоборот, Путин требовал, чтобы Украина ушла с территорий, которые она контролирует (неоккупированной части Донецкой области – 24 Канал), поэтому на самом деле его это никогда не интересовало. Более того, война на Ближнем Востоке временно усиливает Путина, поэтому у него сейчас еще меньше интереса к реальным переговорам по урегулированию", – объяснил экс-спецпредставитель США по Украине.

Обратите внимание! Переговоры по завершению войны между Украиной, Россией и США встали на паузу и не только из-за войны на Ближнем Востоке, но и из-за вопросов, которые сторонам невозможно решить. Как сообщает BBC, для России камнем преткновения стала не только проблема по территории Донбасса, но и важные вопросы безопасности. Россия, как пишут журналисты, использует территориальный вопрос для давления на Украину и США и не намерена идти на компромиссы.

Однако, по его мнению, Владимир Зеленский очень разумно действует по нескольким направлениям. Одно из них – помощь США недорогими средствами борьбы с большим количеством иранских дронов. Украина научилась этому, и теперь делится опытом с Соединенными Штатами и странами Персидского залива, что является разумным шагом.

Также немедленное возвращение к усилиям мирных переговоров, по его словам, – мудрый шаг. Украина должна быть всегда готова говорить и выдвигать разумные предложения по достижению прекращения огня.

Кроме того, не стоит забывать, с какой позиции Россия входит в эти переговоры. Но также нужно думать о том, с какой позицией в них входят Украина, европейцы и США. Путин должен видеть, что мы сильные, устойчивые, дееспособные, хорошо обеспечены финансово и готовы действовать длительное время. И это как раз и демонстрируется, поэтому это хороший сигнал Путину,

– подчеркнул Курт Волкер.

В то же время экс-спецпредставитель США по Украине считает, что администрация Дональда Трампа продолжает верить в то, что с Путиным можно заключить соглашение, а после этого и выгодные для США бизнес-сделки. Однако это не так, потому что глава Кремля только выставляет это как привлекательную перспективу для США.

На самом деле Путин, как подчеркнул Волкер, стремится заманить Соединенные Штаты выгодными соглашениями и крепким миром, но он не имеет к этому никакого интереса и никогда на это не пойдет. Однако пока в Белом доме это не замечают.

