В Кремле сделали новое заявление о третьем раунде переговоров с Украиной

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность третьего раунда переговоров России и Украины. Он заявил, что положение дел на земле также надо учитывать.

Также многое зависит от позиции Киева и Вашингтона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Песков сделал новое заявление о мирных переговорах

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая судьба мирного процесса по Украине определяется прежде всего позицией украинской власти, а также эффективностью Вашингтона как посредника. Его заявление передают российские государственные информационные агентства.

В переговорах по Украине нужно учитывать реальное положение дел на земле,

– сказал он.

Напомним, Россия планирует определить дату третьего раунда переговоров с Украиной после завершения обменов военнопленными. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас сосредоточены на выполнении договоренностей второго раунда переговоров.

Кремль также заявил о возможности встречи Путина с Трампом "в любой момент", но дата и место еще не определены. Помощник Путина, Юрий Ушаков, отметил, что встреча есть на повестке дня и общение с американскими представителями характеризуется как "дружеское партнерское".