В Кремле сделали новое заявление о третьем раунде переговоров с Украиной
- Кремль заявил о необходимости учитывать реальное положение дел в переговорах с Украиной, а дальнейшая судьба мирного процесса зависит от позиции Киева и Вашингтона.
- Россия планирует определить дату третьего раунда переговоров после обменов военнопленными, а возможность встречи Путина с Трампом остается открытой.
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность третьего раунда переговоров России и Украины. Он заявил, что положение дел на земле также надо учитывать.
Также многое зависит от позиции Киева и Вашингтона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Песков сделал новое заявление о мирных переговорах
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая судьба мирного процесса по Украине определяется прежде всего позицией украинской власти, а также эффективностью Вашингтона как посредника. Его заявление передают российские государственные информационные агентства.
В переговорах по Украине нужно учитывать реальное положение дел на земле,
– сказал он.
Напомним, Россия планирует определить дату третьего раунда переговоров с Украиной после завершения обменов военнопленными. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас сосредоточены на выполнении договоренностей второго раунда переговоров.
Кремль также заявил о возможности встречи Путина с Трампом "в любой момент", но дата и место еще не определены. Помощник Путина, Юрий Ушаков, отметил, что встреча есть на повестке дня и общение с американскими представителями характеризуется как "дружеское партнерское".