"Путин будет готов к переговорам в конце года": российский экс-премьер назвал главную причину

Президент США Трамп стремится быстрее провести переговоры для прекращения российско-украинской войны. Путин делает вид, что якобы готов к диалогу, а Трамп заявил, что глава Кремля действительно хочет мира и верит в это. Однако США и Запад скоро могут осознать, что Путин не договороспособен.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал председатель Партии народной свободы, премьер-министр России в 2000 – 2004 годах Михаил Касьянов, подчеркнув, что он уверен, что Путин ни сегодня, ни завтра, ни через 1 – 2 месяца мирное соглашение не подпишет.

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Какой сценарий может воплотиться?

Сейчас, по словам Касьянова, ситуацию в российской экономике в определенной степени удалось стабилизировать, однако до конца года перед ней могут возникнуть большие риски. Поэтому он верит, что в конце 2025 года может быть реально достигнуто завершение войны. Пока же, по его словам, прийти к договоренности не удастся.

Путин хочет мир на своих условиях. Если этого не произойдет, до 9 мая Запад примет решение о полномасштабной поддержке Украины, создании преимущества для украинской стороны на поле боя и в финансах,

– спрогнозировал Касьянов.

Важно! Президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского в том, что он не хочет мира и стремится продолжать воевать. Зато о Путине он высказался, что тот захочет подписать соглашение для прекращения огня.

Принимая во внимание риски, которые будут расти в экономике России, председатель Партии народной свободы считает, что Путин поймет, что деваться ему некуда и он больше вести войну на истощение не сможет. Ведь Украина получит новый импульс, а дефицит человеческого ресурса заменит дальнобойным качественным вооружением.

Поэтому Путин будет готов к переговорам в конце года, пойдет на реальные уступки. Вероятность такого сценария высока,

– уверен Касьянов.

Как только война в Украине завершится, в России, по убеждению председателя Партии народной свободы, начнется переосмысление в головах россиян и путинской элиты своего отношения к главе Кремля и войне. Поэтому в России, по словам Касьянова, начнутся постепенные легкие изменения. Завершение боевых действий на справедливых для Украины условиях, по его словам, это ключ в частности для начала позитивных изменений внутри самой России.

Заметьте, по мнению политтехнолога Тараса Загороднего, даже после прекращения огня между Украиной и Россией мирное соглашение может быть не подписано, ведь формально страна-агрессор войну не объявляла. Он предположил, что Кремль может в одностороннем порядке закончить так называемую "сво", а стороны должны будут придерживаться условного перемирия.