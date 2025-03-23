"3 года назад не стояло": Лакийчук предположил, как в Эр-Рияде будут решать вопрос территорий

Во время переговоров в Эр-Рияде Украина может оказаться перед сложным выбором. Условия, которые будут предложены на этих переговорах, могут иметь долгосрочные последствия для будущего страны.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала отметил, что украинцам нужно определять приоритеты. Или Украина соглашается на перемирие любой ценой, или она не готова поступиться независимостью, территориальной целостностью, суверенитетом и менять Конституцию.

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Если украинцы не могут пойти на такие уступки, то должны продолжать защищаться.

Пойдет ли Украина на уступки

"Три года назад этот вопрос даже не стоял. Но если сегодня встанет выбор между капитуляцией и дальнейшей борьбой, украинцы, без сомнения, выберут независимость и суверенитет. Готовы ли мы после стольких потерь идти на капитуляцию? Это ключевой вопрос", – сказал Павел Лакийчук.

Он добавил, что Украине стоит рассчитывать на реалистичный сценарий и полагаться на собственные силы. Если в Саудовской Аравии будет достигнут какой-то прогресс, это хорошо, но если ситуация не изменится, Украина должна быть готова к этому. Впрочем, еще до переговоров в Саудовской Аравии украинцы защищали свою землю – и будут защищать дальше.

Напомним, что специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что встреча американского президента и российского диктатора может состояться в течение нескольких месяцев. А пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заметил, что Трамп и Путин встретятся лично в Саудовской Аравии.