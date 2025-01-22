"Россия готова к переговорам": Путин послал Трампу 2 красноречивых сигнала

Владимир Путин провел совещание по "развитию" оккупированного Крыма и Севастополя. Этим совещанием он послал несколько сигналов, как внешней аудитории – Дональду Трампу, так и внутренней – успокоить россиян.

Что касается Дональда Трампа, то сигнал простой – воспринимать оккупированный Крым как якобы российскую территорию, рассказал 24 Каналу руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко. Главное из разговора – читайте далее в материале.

Кстати Перспективы мира в Украине туманны, Трамп может действовать методом "кнута и пряника", – AP

Какие сигналы Путин послал Трампу

Андрющенко объяснил, что все эти сигналы демонстрировали, что Россия готова к переговорам и остановке войны по нынешней линии боестолкновения. Также Россия воспринимает оккупированные территории как земли, которые якобы навсегда останутся под ее контролем. Это ключевое условие, на котором будут базироваться последующие связи Кремля с Вашингтоном.

Кроме того, очень много заявлений из Вашингтона прозвучало в нашу сторону. Была информация об определенных контактах администрации Трампа с администрацией российского диктатора Путина относительно скорейшей встречи. Также информация от The Telegraph, что наши чиновники предупреждали администрацию Трампа – если Украину будут принуждать к быстрому миру, то последствия будут тотально негативными.

С одной стороны, такие вот протокольные встречи направлены на демонстрацию силы и спокойствия. Также это показывает условия, от которых Кремль никогда не отступит. А это – контроль над оккупированными территориями, по крайней мере по нынешней линии соприкосновения, несмотря на то, что написано в международных документах или в конституции России,

– отметил руководитель "Центра изучения оккупации"

Почему в Кремле пытаются успокоить россиян

В то же время это совещание имеет и внутренний сигнал. Это касается экологической катастрофы, которую вызвали утечки мазута в акваторию Черного моря из-за аварии российских танкеров. Сегодня даже экологи России заявили, что надо остановить вылов рыбы в акватории Азовского и Черного морей из-за отравления мазутом. А также нужно остановить пляжные сезоны.

"Эту встречу сделали, чтобы продемонстрировать внутренней аудитории, что ситуация под контролем. На самом деле она вообще не под контролем, и она ухудшается. Кремль, как всегда, использует события для отправки внутренних и внешних месседжей. Эту встречу следует воспринимать через двойную призму", – сказал Андрющенко.

Зеленский подписал соглашение, которое может ударить по планам России

Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, где подписали историческое соглашение о 100-летнем партнерстве. Там говорится об углублении безопасности связей и укрепление партнерства ради будущих поколений. Андрющенко подчеркнул, важным является то, что это соглашение было подписано в очень важный для нас момент – до инаугурации Трампа.

Оно разрушает миф, мол, если США откажутся от поддержки Украины, то это означает проигрыш нашего государства. Россия на это очень надеется, но напрасно, ведь возникают и в дальнейшем будут возникать новые военно-политические союзы.

Соглашение с Великобританией является сверхважным и очень угрожающим для России. Великобритания, к счастью, имеет значительно более широкое стратегическое видение и очень серьезно относится к соглашениям, которые подписывает и к тому влиянию, которое приобретает из-за определенной политической нестабильности Европы. Это не нравится россиянам. Также это демонстрация, что Азовское море – наше, вопрос деоккупации не снимается с повестки дня,

– сказал руководитель "Центра изучения оккупации".

Кроме того, есть еще одна важная составляющая. Британцы стали лидерами по применению санкций в области судоходства. Они первыми ввели санкции против российского флота и флота, обеспечивающего российские интересы. И вот как это связано.

В этом году россияне собираются открыть таможенный пункт в Бердянском порту, чтобы импорт и экспорт шли уже непосредственно из Бердянска. Они хотят, чтобы ворованное украинское зерно шло на экспорт без какой-либо маскировки. Это означает, что суда будут загружаться и выходить из оккупированного Бердянского порта и заходить в другие порты.



Владимир Зеленский и Кир Стармер / Getty Images

Благодаря этому соглашению британцы могут начать применять санкции против всех судов, которые будут загружаться в акватории Азовского моря, то есть Мариупольский и Бердянский порты. Такие меры сделают невозможным продажу украинского зерна даже из Новороссийска. Ведь суда идут именно в порт в Новороссийск, где перегружают краденое украинское зерно на еще большие корабли.

Важно Великобритания поможет Украине отслеживать зерно, которое похитили россияне

Сегодня Россия осталась без основного партнера, который легализировал все, что было украдено – Сирии. Там происходила смена документов и флагов судов, которые обслуживали похищение зерна, и не только его. Поэтому россияне будут вынуждены делать это напрямую или через Египет. Там тоже вроде бы откликаются сотрудничать с россиянами. Но может быть давление со стороны Британии, которое повлечет цепную реакцию от других стран.

"Эта история возможного удара по гражданскому флоту, курсирующему по Азовскому и Черному морям, вызвала возмущение в России. Это была прямая попытка Украины и Великобритании противодействовать российскому гражданскому флоту, который участвует в хищении украинского имущества и дает возможность россиянам получать средства, чтобы в дальнейшем вести войну", – подчеркнул Андрющенко.

О дальнейших планах Путина

В одной из школ временно оккупированного Мариуполя обнаружили новую российскую карту, где "территорией России" обозначены Запорожская и Херсонская области, включая административные центры. Такие действия говорят гораздо больше, чем даже официальная пропаганда, и свидетельствуют, что Путин не собирается останавливаться, убежден руководитель "Центра изучения оккупации".

Планы путинской России не изменились. Даже если будет какое-то приостановление войны. Такие вещи должны стать определенным "холодным душем". Мы должны объективно оценивать ситуацию – Россия не собирается останавливаться. Ничего не указывает на то, что Россия хочет остановиться именно там, где находится,

– подчеркнул Андрющенко.

Новая карта "России" / Фото: телеграм Петра Андрющенко

Например, последние несколько недель Запорожье постоянно находится под ударами. Почти каждый день прилетает по разным районам. Россияне не отказываются от Запорожья, но получится ли им это сделать – прежде всего зависит от нас, а не от России. У Путина же планы не изменились. Он хочет и в дальнейшем разрушить и оккупировать всю Украину, если сможет. Для начала хочет захватить то, что ближе всего – Херсонщина, Запорожье.