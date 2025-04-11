Кремль использует контакты с США, чтобы затянуть переговоры о войне в Украине, – ISW

Россия продолжает использовать двусторонние переговоры с США для затягивания переговорного процесса по войне в Украине. Это свидетельствует о том, что Кремль остается незаинтересованным в серьезных мирных переговорах, касающихся прекращения войны.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), информирует 24 Канал.

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Россия не хочет реально договариваться о завершении войны

Госдепартамент США сообщал, что в четверг, 10 апреля, американская и российская делегации встретились в Стамбуле, чтобы обсудить завершение "договоренностей по обеспечению стабильности дипломатического банковского обслуживания для двусторонних представительств России и США".

В американском Госдепе отметили, что их делегация повторно выразила обеспокоенность относительно действующей политики Москвы, которая запрещает посольству США нанимать местных работников. Указывается, что Вашингтон рассматривает это как препятствие для стабильной и устойчивой работы посольства.

В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский МИД и Госдепартамент США обсуждают исключительно двусторонние отношения, а не тему Украины.

В тот же день, 10 апреля, российский посол в США Александр Дарчиев заявил, что Америка и Россия согласились на меры, которые будут способствовать передвижению дипломатов и ускорению выдачи дипломатических виз. Российский дипломат также отметил, что московская делегация предоставила приоритет обсуждению возвращения конфискованной российской дипломатической собственности в США.

Так, аналитики отметили, что Россия продолжает использовать переговоры с США для обсуждения вопросов, не связанных с войной в Украине. Это происходит несмотря на усилия Трампа достичь временного перемирия, о котором согласились и США, и Украина.

Переговоры в Стамбуле свидетельствуют, что Россия стремится использовать дипломатические контакты с США для отвлечения внимания от войны и сокрытия собственного нежелания к продуктивным мирным переговорам,

– говорится в заявлении ISW.

Напомним, что аналитики американского Института изучения войны отметили, что Кремль продолжает использовать нарративы, которые он исторически использовал против Украины, чтобы установить условия для оправдания возможной будущей агрессии против Эстонии.