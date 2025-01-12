Стало известно, какая страна Европы вызвалась организовать встречу Трампа и Путина

Дональд Трамп планирует встретиться с Путиным, чтобы обсудить завершение войны в Украине. Одна из европейских стран заявила, что готова предоставить площадку для будущего свидания.

В Кремле недавно отметили, что Путин открыт к контактам с Трампом. Ожидается, что встреча политиков состоится в пределах следующих полгода, за которые президент США стремится положить конец военному конфликту, передает 24 Канал со ссылкой на Le Temps.

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Что известно

В МИД Швейцарии сообщили о готовности организовать встречу Путина и Трампа. При этом в ведомстве уточнили, что сами инициативу проявлять не будут, и займутся организацией переговоров, если президент США и глава Кремля попросят об этом Берн.

После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно получали информацию о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, направленные на установление мира,

– заявил руководитель пресс-службы МИД Николя Бидо.

Справка: 15 – 16 июня 2024 года в швейцарском городе Бюргеншток состоялся Глобальный саммит мира, посвященный поиску путей к окончанию войны в Украине. Участниками саммита стали представители более 90 стран и международных организаций.

К слову, СМИ предположили, что может Путин требовать от Трампа на предстоящих переговорах. Ожидается, что глава Кремля выдвинет требование, чтобы Украину никогда не брали в НАТО. Также российский диктатор захочет, чтобы Альянс уменьшил свое военное присутствие на востоке.