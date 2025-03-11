Почему прекращение огня предлагают только на 30 дней: Андрей Сибига объяснил

В Джидде завершились переговоры между делегациями США и Украины, которые длились более восьми часов. В результате Киев согласился на предложение американцев о полном прекращении огня на 30 дней.

В посте в Facebook участник переговоров в Джидде глава МИД Андрей Сибига объяснил, почему важно именно такое временное прекращение огня, передает 24 Канал.

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Что сказал Сибига

По словам министра, временное прекращение огня заработает только в случае согласия на него со стороны России.

Американская сторона сейчас будет говорить с россиянами об их готовности или неготовности завершать войну,

– сообщил чиновник.

Сибига указал, что перемирие предлагают установить на 30 дней, "потому что это ни в коем случае не о замороженном конфликте".

Речь идет лишь о попытке начать путь к завершению войны справедливым способом. Это также шаг, который демонстрирует, кто на самом деле заинтересован в мире,

– сказал министр.

Напомним, что США возобновили обмен разведданными с Украиной, а также поставки военной помощи.