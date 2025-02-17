США сначала будут говорить с россиянами, а уже потом с украинцами, – СМИ

Соединенные Штаты в Саудовской Аравии намерены провести двустороннюю встречу с Россией. Затем американская сторона стремится переговорить с украинскими представителями.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News. Эту информацию журналистам подтвердили двое американских чиновников.

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Как США хотят говорить с Украиной и Россией

Официальные лица США рассказали, что, кроме двусторонних переговоров с Россией и Украиной, американская сторона хочет также провести совместные переговоры с обеими странами.

Это означает, что мы работаем с Россией и Украиной с одинаковым весом. Мы хотим положить конец убийствам и идти к прочному миру,

– сказал один из чиновников.

В субботу на Мюнхенской конференции спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог защитил перспективу взаимодействия с Путиным в попытке достичь мира между Россией и Украиной, сказав: "Нравится вам это или нет, вы должны говорить с врагами".

Келлог также сказал, что западные лидеры должны сделать больше, чтобы усилить санкции против России, добавив, что переговоры о прекращении войны могут сосредоточиться на готовности России уступить территорию и нацелиться на нефтяные доходы Путина.

Но некоторые члены администрации президента США в последние дни, похоже, неохотно говорили о каких-то конкретных уступках со стороны России перед потенциальными переговорами.

Отвечая на вопрос, от чего Россия должна отказаться, чтобы достичь соглашения с Украиной, Дональд Трамп отказался назвать детали.

Что касается переговоров, то пока что рано говорить, что будет. Возможно, Россия во многом уступит, возможно, нет, все зависит от того, что произойдет,

– сказал он на пресс-конференции вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

К слову, американская и российская сторона могут провести переговоры в Саудовской Аравии уже во вторник, 18 февраля. Эта встреча состоится без участия Украины.