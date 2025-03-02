Стармер признал, что его больше всего беспокоит то же, что и Зеленского во время ссоры с Трампом

Премьер Британии высказался о мирных переговорах по Украине. Кир Стармер назвал худший сценарий развития событий.

Во время перепалки в Белом доме президент Зеленский пытался донести Трампу, что обычный режим прекращения огня не сработает. Россия неоднократно его нарушала, а потому нужны понятные гарантии безопасности. Однако американский президент обвинил украинского в неблагодарности, а залогом того, что Путин не нарушит мирное соглашение, назвал уважение диктатора к себе, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Стармер думает как и Зеленский

Очевидно, что видение мира у британского премьера Стармера близко к позиции Зеленского. В интервью для BBC политик говорит, что худший результат мирных переговоров может стать нарушение Россией согласованного соглашения о прекращении огня.

Я четко понимаю, что если будет заключено соглашение, если будут прекращены боевые действия, то это соглашение нужно защищать, поскольку худший результат – это временная пауза, а потом Путин снова нанесет удар,

– объяснил Стармер.

Британец подтвердил, что такие случаи уже случались в прошлом. Нарушение Россией соглашения он назвал "реальным риском". Поэтому, по словам Стармера, союзники должны гарантировать, чтобы соглашение было устойчивым, а не временным.

К слову, Великобритания и Франция совместно будут работать с Украиной и "возможно, одной или двумя другими странами" над созданием нового мирного плана. После его представят США.