Під час сварки у Білому домі президент Зеленський намагався донести Трампу, що звичайний режим припинення вогню не спрацює. Росія неодноразово його порушувала, а тому потрібні зрозумілі гарантії безпеки. Натомість американський президент звинуватив українського у невдячності, а запорукою того, що Путін не порушить мирної угоди, назвав повагу диктатора до себе, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.

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Стармер думає як і Зеленський

Очевидно, що бачення миру у британського прем'єра Стармера близьке до позиції Зеленського. В інтерв'ю для BBC політик каже, що найгірший результат переговорів щодо миру може стати порушення Росією погодженої угоди про припинення вогню.

Я чітко розумію, що якщо буде укладена угода, якщо буде припинено бойові дії, то цю угоду потрібно захищати, оскільки найгірший результат – це тимчасова пауза, а потім Путін знову надасть удар,

– пояснив Стармер.

Британець підтвердив, що такі випадки вже траплялися у минулому. Порушення Росією угоди він назвав "реальним ризиком". Тому, за словами Стармера, союзники мають гарантувати, аби угода була стійкою, а не тимчасовою.

До слова, Велика Британія та Франція спільно працюватимуть з Україною і "можливо, однією чи двома іншими країнами" над створенням нового мирного плану. Опісля його представлять США.