Трамп готов удвоить санкции против России, – Келлог

Дональд Трамп может увеличить санкции против России. Кит Келлог заверил, что президент США готов на это пойти ради завершения войны в Украине.

Президент Трамп готов удвоить санкции США против России, чтобы положить конец ее войне против Украины. Об этом заявил спецпредставитель Кит Келлог в комментарии The Post, передает 24 Канал.

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США могут усилить санкционное давление на Москву

По словам Келлога, применение санкций против России оценивается "только тройкой" по шкале от одного до 10 относительно того, насколько болезненным может оказаться экономическое давление. Сами санкции США – например, нацеленные на прибыльный энергетический сектор России – номинально вдвое выше, но все еще есть возможность их усилить.

Келлог допустил увеличение санкций по добыче и экспорту нефти. Чиновник подчеркнул, что Дональд Трамп, как никто другой, умеет пользоваться рычагами воздействия.

В прошлый четверг Трамп собрал свою команду — от вице-президента Джей Ди Венса до министра финансов Скотта Бессента — в Овальном кабинете, где, по словам Келлога, они обсудили, как использовать все элементы национальной силы, чтобы покончить с войной.

Хотя Келлог сказал, что Украине нужно будет продолжать военное давление на Россию накануне переговоров, он раскритиковал стратегию бывшего президента Байдена, который обещал оказывать Киеву помощь "столько, сколько это будет нужно", при этом не усиливая давление на другие сферы жизни в России.

Чиновник отметил, что Россия готова к потерям и войне на истощение. Это не раз доказывала история. "Это страна, которая была готова потерять – и потеряла – 700 000 в Сталинградской битве за шесть месяцев, и глазом не моргнула".

Поэтому, по мнению Келлога, давление не может быть только военным. Должны быть еще экономически и дипломатичны.

Спецпредставитель Трампа подчеркнул, что войну не завершить без переговоров Киева и Москвы. По его словам, обе стороны должны пойти на уступки.

Напомним, что в последние недели своего правления Джо Байден ввел против энергетического сектора России масштабные санкции.