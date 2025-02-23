На фоне заявлений Трампа об Украине тысячи людей прошли маршем возле посольства России в Лондоне

США и Россия начали переговоры по окончанию войны в Украине без участия Киева и Европы. В знак протеста против возмутительных действий администрации Трампа тысячи людей вышли на улицы Лондона, чтобы поддержать нашу страну.

Ранее серия митингов прокатилась по самим Соединенным Штатам Америки. Люди выражали недовольство политикой Трампа, в частности его пророссийскими нарративами, передает 24 Канал со ссылкой на The Standard.

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В Лондоне – масштабная акция в поддержку Украины

В субботу, 22 февраля, тысячи протестующих прошли маршем к посольству России в Лондоне, призывая международное сообщество "не предавать Украину".

Акция во главе с украинскими певцами из хора "Громада" началась у статуи Владимира Великого вблизи Голланд-парка. Далее люди отправились к российскому посольству в садах Кенсингтонского дворца.

Люди на марше несли плакаты "Оккупация – не мир", "Не предайте Украину", Долой российские войска".

Репортер GB News Адам Черри снял репортаж с места события. Он отметил, что "это очень большой протест, который набирает обороты". Также журналист рассказал, что "люди очень сердиты".

Акция в поддержку Украины: смотрите видео

В Лондоне звучали украинские песни: смотрите видео

Коалиция украинских общественных и британских трудовых организаций приняла участие в митинге. Они призвали Россию вывести войска накануне 3-й годовщины полномасштабного вторжения в Украину.

В совместном заявлении организаторы субботнего марша заявили, что Украина стала уязвимой из-за того, что ей не предоставили достаточно помощи, чтобы победить Россию. Также протестующие открыто выразили опасения, что от Киева потребуют смириться с оккупацией с помощью соглашения, навязанного Трампом.

Елена Иващенко, директор "Кампании за Украину", заявила, что будущее Киева "решают политики за закрытыми дверями", и что "настоящий и устойчивый мир не может быть достигнут без справедливости". Она подчеркнула: "Мы призываем Россию вывести свои войска со всей Украины, Трампа прекратить свои закулисные игры, а Великобританию усилить свое лидерство в защите суверенитета Украины и безопасности Европы".

Мария Пастух, член солидарной организации "Вселенная Украины", заявила, что преступления России в Украине не должны быть забыты. "Узаконивание этой агрессии путем принятия оккупации подбодрило бы диктаторов во всем мире", – сказала она.

Люди вышли на улицы Лондона, чтобы выразить солидарность с Украиной / The Standard

Кристофер Форд, секретарь Украинской кампании солидарности, отметил, что миллионы людей, которые поддержали Украину, потрясены поведением Трампа и угрозой предательства".

Данные обещания сделать все возможное, чтобы помочь Украине победить, провалились без каких-либо объяснений. Мы должны показать, что разделение и оккупация не является устойчивым миром, Великобритания и Европа не должны повторять ошибки умиротворения 1930-х годов,

– заявил Форд.