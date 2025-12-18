Об этом президент Украины сказал 18 декабря во время пресс-конференции в Брюсселе, передает 24 Канал.
Какова динамика переговоров с США?
По словам главы государства, ближайшее время украинская делегация предоставит детальные комментарии и оценки по обсужденным с американскими партнерами вопросам.
Зеленский также отметил, что частота встреч с представителями США является признаком прогресса. Он добавил, что, возможно, в этом есть больше оптимизма, чем прагматического расчета.
Мы живем тем, что мы боремся за себя и считаем, что нам все удастся,
– резюмировал Зеленский.
В то же время в переговорах между Украиной и США по мирному плану остаются ряд чувствительных вопросов, в частности относительно Донбасса, Запорожской АЭС и замороженных российских активов.
Заметим, что Европа тоже активно приобщается к помощи Украине. Впрочем, европейские лидеры разделились по финансовой поддержке Украины. Так, Германия предлагает предоставить Киеву "репарационный кредит", обеспечен замороженными активами российского Центробанка. Зато Бельгия, которая хранит большинство российских средств в Euroclear, категорически против.
Что еще сказал Зеленский на пресс-конференции?
Президент Украины подчеркнул, что украинская дипломатия делает все возможное для завершения войны, однако месседжи из России преимущественно касаются продолжения конфликта, а не поиска мира. По его мнению, это демонстрирует необходимость силы Украины не только на фронте, но и в способности противостоять агрессии в целом.
Зеленский также прокомментировал слова премьера Польши Дональда Туска, который отметил, что без поддержки Украины война может распространиться на ЕС. Президент отметил, что партнеры осознают невозможность оставлять Украину один на один с агрессором.
Относительно финансовой помощи со стороны ЕС, Зеленский сообщил, что средства, в случае продолжения боевых действий, будут направлены на военные приоритеты, в частности на производство беспилотников.