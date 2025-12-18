Об этом президент Украины сказал 18 декабря во время пресс-конференции в Брюсселе, передает 24 Канал.

Какова динамика переговоров с США?

По словам главы государства, ближайшее время украинская делегация предоставит детальные комментарии и оценки по обсужденным с американскими партнерами вопросам.

Зеленский также отметил, что частота встреч с представителями США является признаком прогресса. Он добавил, что, возможно, в этом есть больше оптимизма, чем прагматического расчета.

Мы живем тем, что мы боремся за себя и считаем, что нам все удастся,

– резюмировал Зеленский.

В то же время в переговорах между Украиной и США по мирному плану остаются ряд чувствительных вопросов, в частности относительно Донбасса, Запорожской АЭС и замороженных российских активов.

Заметим, что Европа тоже активно приобщается к помощи Украине. Впрочем, европейские лидеры разделились по финансовой поддержке Украины. Так, Германия предлагает предоставить Киеву "репарационный кредит", обеспечен замороженными активами российского Центробанка. Зато Бельгия, которая хранит большинство российских средств в Euroclear, категорически против.

Что еще сказал Зеленский на пресс-конференции?