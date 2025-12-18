Про таке президент України сказав 18 грудня під час пресконференції у Брюсселі, передає 24 Канал.

Яка динаміка перемовин зі США?

За словами глави держави, найближчим часом українська делегація надасть детальні коментарі та оцінки щодо обговорених з американськими партнерами питань.

Зеленський також зазначив, що частота зустрічей з представниками США є ознакою прогресу. Він додав, що, можливо, у цьому є більше оптимізму, ніж прагматичного розрахунку.

Ми живемо тим, що ми боремося за себе і вважаємо, що нам усе вдасться,

– резюмував Зеленський.

Водночас у переговорах між Україною та США щодо мирного плану залишаються низка чутливих питань, зокрема стосовно Донбасу, Запорізької АЕС та заморожених російських активів.

Зауважимо, що Європа теж активно долучається до допомоги Україні. Втім, європейські лідери розділилися щодо фінансової підтримки України. Так, Німеччина пропонує надати Києву "репараційний кредит", забезпечений замороженими активами російського Центробанку. Натомість Бельгія, яка зберігає більшість російських коштів у Euroclear, категорично проти.

Що ще сказав Зеленський на пресконференції?