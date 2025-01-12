Было бы шагом с обеих сторон, –советник Трампа о прекращении огня в Украине

Майк Волц отметил, что договоренность о прекращении огня было бы "очень позитивным первым шагом" для начала переговоров. По его словам, война должна закончиться дипломатическим путем.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова будущего советника Трампа Майка Волца в эфире телеканала ABC.

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Когда возможно прекращение огня в Украине

Майк Волц отметил, что договоренность о прекращении огня была бы "очень положительным первым шагом" для того, чтобы начинать дипломатическим путем договариваться о прекращении войны.

Так, в ответ на вопрос о реальных сроках прекращения огня в Укране, Майк Волц сказал, что хотел бы увидеть прекращение огня в любой момент, в любой день.

Я думаю, что это был бы невероятно положительный первый шаг с обеих сторон, который позволил бы нам начать разработку рамок для какого-то дипломатического решения,

– указал политик.

По словам Волца, все понимают, что война должна завершиться дипломатическим путем. Советник Трампа не считает реалистичным сценарий, при котором всех россиян выгоняют с каждого сантиметра украинской территории, включая Крым.

"Президент Трамп признал эту реальность, и я думаю, что это огромный шаг вперед, что весь мир начинает признавать эту реальность", – сказал он.

Майк Волц говорит, что теперь нужно двигаться дальше. Он замечает, что этот конфликт может расшириться, и нужно сделать все, чтобы этого не допустить.