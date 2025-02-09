Следующие жертвы Путина: Зеленский перечислил страны, которые в опасности

Президент Зеленский объяснил, почему важно, чтобы прекращение огня произошло после того, как Украине предоставят гарантии безопасности. Глава государства также растолковал, почему есть риск распространения российской агрессии на другие страны.

Президент Зеленский считает, что для окончания войны в 2025 году есть все возможности, но для этого нужны соответствующие условия, в частности предоставление Украине сильных гарантий безопасности. Если будет приостановление боевых действий без гарантий для нашей страны – это будет означать проигрыш западного мира. И Европы, и США. Об этом заявил политик в интервью для британского вещателя ITV News, передает 24 Канал.

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Воскрешение СССР – это идея фикс у Путина

Президент отметил, что Путин никогда не остановится. Он будет продолжать воевать до конца жизни. На протяжении десятков лет правления у российского диктатора произошла смена мировоззрения. Он живет в другом измерении другой России. Путин не хочет видеть свою страну демократической.

Диктатора, который имеет самую большую и самую богатую на ресурсы страну в мире, не интересуют украинские территории, его цель – разрушение украинского государства.

Путин пришел в нашу страну не за территориями.

Он просто хочет нас убить. И именно поэтому его надо остановить. Именно поэтому после Украины он пойдет дальше. На Литву, Латвию, Эстонию, Польшу,

– объяснил Зеленский.

По словам президента, даже Венгрия, которая балансирует между Украиной и Россией, не знает до конца, куда пойдет дальше Путин.

Возвращение СССР, влияния времен российской империи на мир является целью всей жизни диктатора.

К слову, Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным в любом формате.