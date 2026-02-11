Будем обсуждать на следующих переговорах с США, – Зеленский о вопросах территорий

Владимир Зеленский высказался о новых трехсторонних переговорах, которые должны состояться в Соединенных Штатах. Одним из вопросов, которые будут поднимать на встрече, будут территории нашего государства.

Об этом президент Украины сообщил в интервью Bloomberg.

Что сказал Зеленский о вопросах территорий?

Владимир Зеленский сказал, что на повестке дня переговоров, которые могут состояться 17 или 18 февраля, стоит предложение США создать свободную экономическую зону как буфер в восточном регионе Донбасса. В то же время, по словам украинского лидера, это предложение как Киев, так и Москва воспринимают скептически.

Ни одна из сторон не в восторге от идеи свободной экономической зоны - ни россияне, ни мы,

– сказал Зеленский, хотя не исключил возможность реализации такой идеи.

Глава государства отметил, что Украина и Россия имеет разные взгляды на это, но договорились вернуться с видением того, какой это может иметь вид, на следующую встречу.

Журналисты пишут, что посланцы президента Дональда Трампа активизируют усилия, чтобы положить конец полномасштабной российской агрессии против Украины, которая приближается к 4 годовщине, а вопрос территорий является ключевым камнем преткновения в этом.

Владимир Зеленский добавил, что война в Украине может закончиться в течение нескольких месяцев, если переговоры будут "проводиться в духе доброй воли". В то же время Киев против того, чтобы отдавать России ту территорию Донетчины, которую оккупанты не захватили, но поддерживает идею, чтобы войска оставались на месте вдоль линии фронта.

"В дискуссиях относительно того, кто контролирует буферную зону, США должны четко выразить свою позицию. Если это наша территория – а это наша территория – то страна, которой она принадлежит, должна ею управлять", – сказал Зеленский.

Сейчас, как отметил президент, стороны обсуждают план последовательности всех действий, включая подписание документов. Владимир Зеленский выразил мнение, что после следующей встречи должно быть достигнуто понимание в этом вопросе.