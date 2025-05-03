Есть риск, что после перемирия Украина может остаться с Россией один на один, –Зеленский

Владимир Зеленский допустил, что после достижения полного прекращения огня, Киев останется наедине с Россию. Союзники могут выйти из мирных переговоров.

Так, США неоднократно заявляли о намерении выйти из мирного процесса по Украине. Во время общения с журналистами Владимир Зеленский подтвердил, что получал сигналы от американских партнеров, что после достижения ceasefire, те могут оставить Киев и Москву за столом переговоров один на один, передает 24 Канал.

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Что говорит президент

Президент отметил, что добиться настоящего мира в Украине очень трудно. Сложно сделать даже первый шаг – обеспечить прекращение огня. А после этого нужно будет решать вопрос территорий, санкций и тому подобное. Некоторые страны понимают, как это будет сложно, а потому хотят, чтобы после достижения ceasefire, украинцы самостоятельно проводили переговоры с россиянами.

Зеленский одновременно отметил, что Европа будет рядом в любом случае, "потому что есть много вопросов, которые связаны".