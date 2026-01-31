Укр Рус
31 января, 18:17
Без личной встречи с Путиным невозможно решить территориальные вопросы, – Зеленский

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Зеленский считает, что вопрос территорий могут решить только лидеры путем личной встречи с Путиным.
  • Украина готова к переговорам с Россией и США, но хочет присутствия Европы на каком-то этапе, учитывая ее роль в системе гарантий безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос территорий могут решить только лидеры. Он считает, что контакт с Путиным необходимо наладить в каком-то формате.

Об этом президент заявил в интервью Český rozhlas.

Что Зеленский заявил, что территориальный вопрос на переговорах?

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любым переговорам с Россией и США, но хотела бы присутствия Европы на каком-то этапе переговоров. Европа является частью системы гарантий безопасности.

Зеленский считает, что в рамках мирных переговоров необходимо наладить контакт, в любом формате, с Владимиром Путиным.

Без такого формата мы просто, на мой взгляд, наши команды не смогут договориться по территориальным вопросам, 
– отметил Зеленский.

Он считает, что вряд ли кто-то, кроме лидеров, сможет решить эти вопросы.

Что известно о следующем раунде мирных переговоров?

  • Следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине запланирован на 1 февраля в Абу-Даби и может продлиться до двух дней, заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

  • На втором раунде переговоров в Абу-Даби не будут присутствовать американские представители Уиткофф и Кушнер. Им на замену могут прийти другие чиновники.

  • Также стало известно, что Украина подпишет с США мирный план, который состоит из 20 пунктов. США также подпишут соглашение отдельно с Россией. Выбран формат подписания соглашения с посредником по ряду причин.