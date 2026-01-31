Без личной встречи с Путиным невозможно решить территориальные вопросы, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос территорий могут решить только лидеры. Он считает, что контакт с Путиным необходимо наладить в каком-то формате.

Об этом президент заявил в интервью Český rozhlas.

Что Зеленский заявил, что территориальный вопрос на переговорах?

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любым переговорам с Россией и США, но хотела бы присутствия Европы на каком-то этапе переговоров. Европа является частью системы гарантий безопасности.

Зеленский считает, что в рамках мирных переговоров необходимо наладить контакт, в любом формате, с Владимиром Путиным.

Без такого формата мы просто, на мой взгляд, наши команды не смогут договориться по территориальным вопросам,

– отметил Зеленский.

Он считает, что вряд ли кто-то, кроме лидеров, сможет решить эти вопросы.

Что известно о следующем раунде мирных переговоров?