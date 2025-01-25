Завершение войны: Зеленский сказал, кто будет участвовать в мирных переговорах

Дональд Трамп пообещал в 2025 году положить конец войне в Украине. Президент Зеленский рассказал, кто может быть участниками переговоров о мире с Россией.

Пока неизвестно, как именно будет выглядеть структура переговорного процесса. Об этом сказал Зеленский на совместном брифинге с президентом Молдовы Майей Санду, передает 24 Канал.

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Кто будет участвовать в переговорах

Президент выразил надежду, что в переговорах по завершению войны примут Украина, США, страны Европы и россияне. Глава государства подчеркнул, что очень хотел бы, чтобы европейский голос звучал на будущих переговорах. Это важно, поскольку Украина должна стать членом ЕС.

К слову, президент прокомментировал заявления Путина о якобы его готовности к переговорам с США. Зеленский заявил, что глава Кремля намерен продолжать войну и хочет манипулировать стремлениями Трампа достичь мира.

Кроме того, российский диктатор цинично указал на то, что якобы Украина до сих пор не отменила запрет на диалог с ним. Украинский лидер объяснил, зачем подписывал указ о запрете переговоров с Путиным.