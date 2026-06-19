Я верю в двусторонние переговоры, но чтобы партнеры обязательно были, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на возобновление мирных переговоров. По его словам, страны Европы и США также поддерживают идею диалога с Россией и готовы содействовать этому процессу.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции с президентом Гондураса Насри Асфурой, передает "Суспильне".

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Что Зеленский рассказал о мирных переговорах?

По словам Зеленского, Украина готова к мирным переговорам, однако пока еще неизвестно, как именно будет проходить возможный дипломатический диалог.

Раунды переговоров, я думаю, возобновятся. Вопрос в том, в каком формате. Европейцы видят свой путь. Я верю в двусторонние переговоры, но чтобы партнеры обязательно были,

– заявил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что после завершения войны Украина рассчитывает на надежные гарантии безопасности и продолжение курса на вступление в Европейский Союз.

Также глава государства сообщил, что России оставляют возможность самостоятельно выбрать формат будущего переговорного процесса.

Последние новости о ходе переговоров между Украиной и Россией

Издание The Economist сообщило, что Украина и США обсуждают возможность поэтапной заморозки боевых действий. Однако украинская сторона уверяет, что формат так называемого "ограниченного перемирия" сейчас не рассматривается.

В Офисе Президента назвали "выдумкой" информацию об "ограниченном перемирии". По словам собеседника издания, в обсуждениях фигурировал только "полный ceasefire" — то есть полное прекращение огня вдоль всей линии фронта.

В СМИ появилась информация о том, что президент Европейского совета Антониу Кошта пытался возобновить диалог с Кремлем. Канцлер Австрии Кристиан Штокер поддержал эту инициативу.

В ОП сообщили, что партнеры Украины, в частности президент США Дональд Трамп, признали, что её позиции укрепились. В то же время ситуация с переговорами о прекращении войны сложная.