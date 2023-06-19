Между Китаем и Россией противостояние: как это показывают позиции африканских стран

Лидеры стран Африки 16 июня представили в Киеве Президенту Украины Владимиру Зеленскому собственный "мирный план" по урегулированию войны России против Украины.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок предположил, что лидеров африканских стран, выполнявших свою "миротворческую" миссию, использовал Кремль. Ведь зависимость многих африканских стран от России давняя и осталась крепкой. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Противостояние Запада и России за влияние

Несмотря на то, что Запад активно наращивает свое влияние в Африке, однако со времен Советского Союза, когда он активно вовлекался во внутренние процессы на континенте, Россия сохраняет давние связи с африканскими странами.

Об этом свидетельствует даже присутствие ЧВК "Вагнера" в некоторых странах Африки,

– объяснил политолог.

Он обратил внимание, что в составе "миротворческой" миссии находились лидеры Южно-Африканской Республики, Сенегала, Замбии и Союза Коморских Островов. А вот лидеры Уганды, Египта и Конго отказались ехать в Киев, а затем в Санкт-Петербург.

"И это не случайно. Сейчас происходит противостояние Запада и России за влияние на страны Африки. И приехавшие в Киев африканские лидеры находятся под влиянием России", - подчеркнул Клочок.

Реакция Владимира Зеленского Президент Украины отреагировал на мирные инициативы, которые выдвинули во время своего визита в Киев главы африканских стран. Он отметил, что мирные переговоры с Россией возможны только после Президент Украины отреагировал на мирные инициативы, которые выдвинули во время своего визита в Киев главы африканских стран. Он отметил, что мирные переговоры с Россией возможны только после полного вывода оккупационных войск с территории Украины. По его мнению, сейчас допустить какие-либо переговоры со страной-агрессором означает "заморозить войну".

Путин продвигает собственные "мирные инициативы"

В то же время Украина провела много дипломатической работы, чтобы эта миссия состоялась. И то, что она происходит в таком формате, дает нам предварительно основу для понимания: борьба за то, чтобы больше стран выступали против Владимира Путина, продолжается.

Однако влияние России на некоторые страны сохраняется. Об этом свидетельствует заявление представителей ЮАР, что во время их визита в Киев якобы "не было ракетного обстрела". А также то, что делегация лидеров стран Африки отправилась в Санкт-Петербург и там встретились с Путиным.

"В общем, российский диктатор использует эти страны, чтобы продвигать собственные "мирные инициативы", – подчеркнул политолог.

Валерий Клочок прокомментировал "миротворческую миссию" лидеров стран Африки в Киев: смотрите видео

Сценарии – похожие, интересы – разные

Если предположить, что за этими "мирными инициативами" лидеров стран Африки стоит Китай, то почему представителей Пекина не было вместе с ними в Киеве. Также африканская делегация не отметила "мирный план" Китая и не поддержала его.

"Если бы была консолидирована позиция России и Китая, тогда логично было бы продвигать именно китайские "мирные инициативы" и вместе их поддержать. И это указывает на противостояние России и Китая, а не на партнерство. Пекин видит свои пути прекращения войны России против Украины, а Москва – свои. Сценарии у них схожие, а интересы разные", – отметил Валерий Клочок.

Что известно о "мирном плане", который предложили лидеры стран Африки