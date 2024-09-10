В МИД Украины отреагировали на "мирный план" Шольца

На днях СМИ написали о "мирном плане" канцлера Германии Олафа Шольца, который якобы предусматривает сохранение за Россией ранее захваченных украинских территорий. В МИД Украины объяснили, что у Киева есть понятная, четкая и простая позиция.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий рассказал на брифинге, что есть формула мира Владимира Зеленского и саммиты мира, пишет 24 Канал.

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Что говорят в МИД о "мирном плане" Шольца

Есть формула мира, есть процесс саммитов мира, промежуточных встреч между ними. Все страны, которые хотят внести свой вклад в восстановление всеобъемлющего, справедливого, длительного мира в Украине – мы приглашаем их принять участие в этом процессе,

– заявил спикер МИД Украины.

Он пояснил, что на площадках можно высказывать свою позицию, искать точки соприкосновения.

Георгий Тихий объяснил, что есть принципы, на которых Украина хочет договориться и приглашает все страны принимать в этом участие.

В МИД Украины объяснили, что партнеров приглашают в процесс формулы мира. Именно там можно искать точки соприкосновения.

Украина стремится к миру, как ни одна другая страна в мире не стремится к нему. За последнее время только из России звучали сигналы, что они не хотят говорить о мире... Как много раз подчеркивал Владимир Зеленский, совместное давление всех миролюбивых стран способно заставить Россию выбрать мир. На это и направлена вся (наша – 24 Канал) работа,

– подчеркнул представитель МИД.

Стоит заметить, что "мирный план" канцлер Германии Олаф Шольц предложил якобы для того, чтобы "войти в историю" как "канцлер мира". Это происходит на фоне очередных местных выборов в Германии, ведь партия Шольца уже потерпела поражение в первом раунде, который прошел в Тюрингии и Саксонии.

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Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что исключительно украинская формула мира, нормы международного права, территориальная целостность и суверенитет Украины – единственный путь к справедливости.