Китай хочет выторговать определенные бонусы: какую игру он ведет по отношению к России

Китай некоторое время находился на обочине войны России против Украины, и сейчас решил предложить свой "мирный план" по разрешению военного конфликта. Также поднимается вопрос, что Китай может передать России летальное оружие, а глава Китая Си Цзиньпин прилететь в Москву.

Китай понял, что упустил это направление. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он считает, что Китай претендует на позицию одного из двух мировых лидеров вместе с США. И при этом остается в стороне от глобальной проблемы – войны в Украине.

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США сделали превентивное заявление

Тогда, по мнению политтехнолога, лидерство берет США – формирует коалицию против России, поставляет вооружение Украине.

В то же время Китай понял, что можно дипломатическими приемами выторговать себе определенные бонусы,

– заметил он.

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен сделал превентивное заявление, предупредив Пекин, чтобы он не поставлял России летальное оружие. Китай ответил, что никто не имеет права указывать, кому нам и что поставлять.

"Можно предположить, что Пекин согласится не поставлять вооружение России в обмен на определенные бонусы: например, продвинуться в переговорах по Тайваню или Китай откроет для себя новые рынки", - отметил Тизенгаузен.

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Путина поставят на "растяжку"

По его мнению, Китай шантажирует США тем, что Россию может приближать к себе или отдалять. Но если Соединенные Штаты не хотят, чтобы так происходило, они должны решать другие китайские важные вопросы.

Ждем 24 февраля, когда Си Цзиньпин сделает обширную программную речь и предложит план выхода из войны между Россией и Украиной. И тогда Путина поставят на "растяжку",

– считает политтехнолог.

Ведь, по словам собеседника, Китай предложит план, и если Путин согласится с ним, это будет хорошо. Но в плане может быть одна оговорка: он будет формироваться с уважением к суверенитету обеих сторон.

"А мы понимаем, что суверенитет одной стороны – Украины – нарушен", – подчеркнул Борис Тизенгаузен.

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