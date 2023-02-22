"Мирный план" Китая перехватил инициативу у Турции, но не Украины и США, – Давидюк
Глава Китая Си Цзиньпин должен объявить свой "мирный план" в годовщину начала полномасштабной войны России с Украиной. Этот "план" вызывает много озабоченностей.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он считает, что сейчас Китай пытается уйти от вопросов, связанных с Тайванем, и прийти на территорию Украины, чтобы вводить здесь свои инициативы.
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Пекин предложит альтернативную сделку
По его словам, Пекин очень ловко воспользовался занятостью Реджепа Эрдогана, решающего большие проблемы после землетрясений в Турции. Также у него впереди избирательная кампания. А еще идет его противостояние со Швецией, которой Турция препятствует вступлению в НАТО.
И в этот момент Китай перехватил лидерство Эрдогана по переговорному процессу. Но он не перехватил инициативу у США и Украины,
– подчеркнул политолог.
Он предположил, что Пекин предложит альтернативное соглашение о войне России против Украины, которое не будет поддержано на площадке ООН.
"Но для Китаю важно где-то прозвучать", – отметил Николай Давидюк.
Николай Давидюк о "мирном плане" Китая: смотрите видеоОбратите внимание! Энтони Блинкен заявил, что Китай рассматривает возможность предоставления России летальной "помощи". По словам Блинкена, в настоящее время Китай серьезно рассматривает предоставление материальной поддержки России в войне. Он подчеркнул, что говорится о "летальном эффекте". Этот предел Китай еще не пересек.
Что известно о "мирном плане" Китая
- Во время Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Китая Ван I заявил, что китайская позиция по войне России против Украины заключается в необходимости начать мирные переговоры. Пекин хочет диалога и подготовит официальную позицию КНР по политическому урегулированию кризиса в Украине.
- 24 февраля в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину лидер Китая Си Цзиньпинь выступит с предложением "мирного плана".
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инициативу Пекина, отметив, что не знает конкретных положений "мирного плана" Китая. Он рассчитывает на поддержку украинской "формулы мира".
- Зеленский заметил, что украинскую "формулу мира" уже поддержало большое количество государств, и сейчас Украина ожидает, что ее поддержат 23 февраля на заседании ООН.
- Также Президент подчеркнул, что Украина заинтересована, чтобы все государства мира были вовлечены в то, чтобы закончилась война, чтобы поддерживать справедливую украинскую "формулу мира".