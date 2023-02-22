"Мирный план" Китая перехватил инициативу у Турции, но не Украины и США, – Давидюк

Глава Китая Си Цзиньпин должен объявить свой "мирный план" в годовщину начала полномасштабной войны России с Украиной. Этот "план" вызывает много озабоченностей.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он считает, что сейчас Китай пытается уйти от вопросов, связанных с Тайванем, и прийти на территорию Украины, чтобы вводить здесь свои инициативы.

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Пекин предложит альтернативную сделку

По его словам, Пекин очень ловко воспользовался занятостью Реджепа Эрдогана, решающего большие проблемы после землетрясений в Турции. Также у него впереди избирательная кампания. А еще идет его противостояние со Швецией, которой Турция препятствует вступлению в НАТО.

И в этот момент Китай перехватил лидерство Эрдогана по переговорному процессу. Но он не перехватил инициативу у США и Украины,

– подчеркнул политолог.

Он предположил, что Пекин предложит альтернативное соглашение о войне России против Украины, которое не будет поддержано на площадке ООН.

"Но для Китаю важно где-то прозвучать", – отметил Николай Давидюк.

Николай Давидюк о "мирном плане" Китая: смотрите видео

Что известно о "мирном плане" Китая

Во время Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Китая Ван I заявил, что китайская позиция по войне России против Украины заключается в необходимости начать мирные переговоры. Пекин хочет диалога и подготовит официальную позицию КНР по политическому урегулированию кризиса в Украине.

24 февраля в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину лидер Китая Си Цзиньпинь выступит с предложением "мирного плана".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инициативу Пекина, отметив, что не знает конкретных положений "мирного плана" Китая. Он рассчитывает на поддержку украинской "формулы мира".

Зеленский заметил, что украинскую "формулу мира" уже поддержало большое количество государств, и сейчас Украина ожидает, что ее поддержат 23 февраля на заседании ООН.

Также Президент подчеркнул, что Украина заинтересована, чтобы все государства мира были вовлечены в то, чтобы закончилась война, чтобы поддерживать справедливую украинскую "формулу мира".

Энтони Блинкен заявил, что Китай рассматривает возможность предоставления России летальной "помощи". По словам Блинкена, в настоящее время Китай серьезно рассматривает предоставление материальной поддержки России в войне. Он подчеркнул, что говорится о "летальном эффекте". Этот предел Китай еще не пересек.