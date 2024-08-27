Китай снова напомнил о своем "мирном плане": что за этим стоит

С начала Курской операции Китай не упоминал о своем "мирном плане" урегулирования "кризиса" между Россией и Украиной. Однако все изменилось с приездом премьер-министра Индии Наренды Моди в Киев.

Политолог Николай Давидюк объяснил 24 Каналу, что Китай неспокойно относится к событиям, которые происходят в Индии. Это две конкурентные государства, которые хотят быть лидерами в мире.

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Почему Китай напомнил о своем "мирном плане"

По словам Давидюка, у премьер-министра Индии Наренды Моди изменилась риторика. Ранее он заявлял, что готов передавать месседжи, но отнюдь не быть переговорщиком. Сегодня же – готов к этому присоединиться, он становится все более вовлеченным в процесс.

Во-первых, Моди увидел, насколько круто в Украине. Во-вторых, премьер понимает, что для него открываются большие политические перспективы. Хотя понимаем, что завершение войны – это остановка дисконтов на нефть, на которых Индия зарабатывает миллиарды долларов.

Китай видит это, поэтому в очередной раз решает напомнить о своем "мирном плане". Здесь стоит вспомнить о саммите G20 в Индии, на который Си Цзиньпин не приехал. Это в очередной раз подтверждает, что противостояние между ними достаточно жестокое. Поэтому Пекин снова решил о себе напомнить.

Пока Китай называет войну в Украине "кризисом", поэтому это не объективный посредник, который будет что-то искать. Кроме этого, когда началась Курская операция, китайцы завили, что фронт не должен выходить за пределы, которые они фиксировали.

Когда долго "кормят" перспективами планов, это начинает утомлять. Перспектива на отдаленное будущее, которое часто никогда и не приближается. А мы все-таки хотели бы увидеть от Китая сильную лидерскую позицию. К примеру, перерезать поставки чипов,

– отметил Николай Давидюк.

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Пекин не хочет влезать в западные санкции. Их банки пытаются избегать российские банки. Они перестали покупать нефть в России, поэтому объемы серьезно упали. Определенные шаги есть, но не проукраинские, а прозападные. Китай не хочет ссориться с Западом.