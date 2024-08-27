Політолог Микола Давидюк пояснив 24 Каналу, що Китай неспокійно ставиться до подій, які відбуваються в Індії. Це дві конкурентні держави, які хочуть бути лідерами у світі.

Не пропустіть Чи зустрінеться Зеленський із Сі Цзіньпінем: очікування Офісу президента

Чому Китай нагадав про свій "мирний план"

За словами Давидюка, у прем'єр-міністра Індії Наренди Моді змінилася риторика. Раніше він заявляв, що готовий передавати меседжі, але аж ніяк не бути перемовником. Сьогодні ж – готовий до цього доєднатися, він стає дедалі більше втягнутим у процес.

По-перше, Моді побачив, наскільки круто в Україні. По-друге, прем'єр розуміє, що для нього відкриваються великі політичні перспективи. Хоча розуміємо, що завершення війни – це зупинка дисконтів на нафту, на яких Індія заробляє мільярди доларів.

Китай бачить це, тому вкотре вирішує нагадати про свій "мирний план". Тут варто згадати про саміт G20 в Індії, на який Сі Цзіньпін не приїхав. Це вкотре підтверджує, що протистояння між ними достатньо жорстоке. Тому Пекін знову вирішив про себе нагадати.

Поки що Китай називає війну в Україні "кризою", тому це не об'єктивний посередник, який щось шукатиме. Окрім цього, коли почалася Курська операція, китайці завили, що фронт не повинен виходити за межі, які вони фіксували.

Коли довго "годують" перспективами планів, це починає втомлювати. Перспектива на віддалене майбутнє, яке часто ніколи й не наближається. А ми все-таки хотіли б побачити від Китаю сильну лідерську позицію. Приміром, перерізати постачання чипів,

– зазначив Микола Давидюк.

Дивіться також Кілька західних компаній продали Китаю обладнання для друку мікросхем на мільярди доларів

Пекін не хоче влазити в західні санкції. Їхні банки намагаються уникати російські банки. Вони перестали купувати нафту в Росії, тому обсяги серйозно впали. Певні кроки є, але не проукраїнські, а прозахідні. Китай не хоче сваритися із Заходом.