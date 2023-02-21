Китай пытается найти свое место: что кроется за "мирными инициативами" Пекина

Китай готовит собственный так называемый "мирный план" к годовщине полномасштабного вторжения. Так Пекин хочет нарастить свое влияние и усилить позиции перед Западом.

Об этом 24 Каналу рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. Он напомнил – параллельно активизировались разговоры, что якобы Китай может начать поставлять в Россию летальное оружие.

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По его мнению, сомнительно, что Китай таки рискнет это делать. США и ЕС очень жестко отреагировали на информацию. А Пекин не будет "стрелять себе в ногу" и обваливать собственную экономику из-за санкций, которые может ввести Запад.

Зачем Китай придумал "мирный план"

Как подчеркнул Рыбачук, Китай преследует несколько целей. Прежде Пекину абсолютно невыгодна затяжная война. Из-за нее усугубляются экономические проблемы, а в Китае в последнее время много с этим вызовов.

Есть вызовы в экономике. Потому им нужно торговать с Западом. Но с другой стороны есть идеология. На другой стороне Путин, который также хочет изменить повестку дня. Они одинаково относятся к правам человека, верховенства права, свободы и т.д. Но Китай пытается найти свое место не только в отношении России,

– считает Рыбачук.

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По его словам, сейчас Китай пытается стать лидером в авторитарном мире. Не зря они недавно выступили в поддержку Ирана в его противостоянии с Западом. Также сюда следует добавить и "мирный план" по войне в Украине.

Это позволит им усилить возможность влиять на другие государства и улучшит позиции в возможных будущих переговорах с США.

"Мирный план" от Китая: коротко