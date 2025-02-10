Келлог предложит Трампу несколько вариантов завершения войны в Украине, – СМИ

На этой неделе состоится ряд мероприятий в международном формате. Мюнхенская конференция и "Рамштайн" среди них. В администрации Трампа официально заявили, что в течение этого периода США обсудят с европейскими лидерами пути завершения войны в Украине.

По словам советника Трампа по вопросам нацбезопасности Майкла Уолтца, главный месседж США к европейцам будет заключаться в том, что они должны взять конфликт России и Украины на себя. Американский лидер завершит войну, однако вопросы гарантий безопасности полностью должны быть возложены на Европу, передает 24 Канал со ссылкой на Semafor.

Смотрите также Путин теряет время и ресурсы, которых ему не хватит для победы, – Bloomberg

Келлог готовит варианты завершения войны в Украине

Спецпредставитель по вопросам России и Украины Кит Келлог во время последних встреч сказал союзникам США, что готовит несколько планов по прекращению войны в Украине, чтобы потом представить их Трампу. Об этом сообщили трое западных чиновников, ознакомлены с переговорами.

Отметим, что сначала сообщалось, что якобы Кит Келлог представит партнерам стратегию Трампа по завершению войны в Украине во время конференции в Мюнхене, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Однако сам спецпредставитель опроверг это. Он подчеркнул, что американская делегация проведет встречи с европейскими лидерами, а после этого информацию передадут Трампу для подготовки плана.

Как отмечает издание, во время одной встречи Келлог сказал, что он стремится встретиться и скоординировать действия с официальными лицами из всех стран НАТО.

Напомним, что в одном из последних заявлений Дональд Трамп поделился, что уже говорил с Путиным о войне в Украине. Также президент США заверил, что имеет конкретный план по завершению конфликта.