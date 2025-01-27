Это физически невозможно: Подоляк отреагировал на "100-дневный план", который распространялся по сети

Недавно в медиа распространилась информация о том, что якобы США передали Украине "100-дневный план" от Дональда Трампа. Однако подготовить его за короткий срок невозможно, информация является манипуляцией.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что президент США только поручил разработать план, пока нет официальной позиции от США. Более того, подобные фейки выгодны только Кремлю.

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Подготовить план за короткий срок нереально

По словам советника главы Офиса Президента, подготовить план завершения войны за 100 дней физически невозможно. Трамп недавно вступил в должность президента США и только дал приказ Киту Келлогу, специальному представителю в вопросах Украины и России, подготовить подобный план.

За 24 часа подготовить план физически невозможно. Мы видим смену представителей администрации 47 президента, они гораздо глубже понимают войну, понимают, что нет простых решений,

– подчеркнул он.

Кроме того, администрация Трампа осознает, что Россия не готова реагировать на любые предложения и искать компромиссы. Президент Украины Владимир Зеленский встречался с президентом США и подчеркнул, что наша страна готова к переговорам, но не Россия. Именно поэтому США сейчас должны привлечь определенные инструменты, чтобы заставить страну-агрессора к переговорам.

Нет никакого плана "окончания войны за 100 дней", нет вообще плана, который бы представила команда Трампа, они готовятся к этому. Есть понимание, что только через принуждение можно посадить Россию за стол переговоров,

– подчеркнул Подоляк.

Советник главы Офиса Президента отметил, что такие сообщения выгодны только стране-агрессору, чтобы сформировать неправильную почву для разговоров о начале переговоров. Россия пытается получить для себя максимально выгодные условия до начала этого процесса и демотивировать украинское общество.

Подоляк добавил, что без существенной военной поддержки Украины и ударов по военным целям на территории страны-агрессора будущие переговоры может модерировать Кремль, манипулируя своими требованиями.

Кстати, в The Independent сообщили, что президент США стремится положить конец войне в Украине до весны. Ранее он обещал завершить конфликт за 24 часа, но признал, что это будет сложнее, чем он ожидал.