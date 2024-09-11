Зеленский прокомментировал "мирный план" Шольца

Владимир Зеленский прокомментировал распространенную в СМИ информацию о "мирном плане" канцлера Германии. План якобы предусматривает, что Россия сохранит за собой ранее захваченные украинские территории.

Владимир Зеленский на четвертом саммите "Крымской платформы" 11 сентября заявил, что не может быть никаких планов без Украины в отношении нас. Впервые о "мирном плане" Шольца написало 9 сентября издание La Repubblica, пишет 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о "мирном плане" Олафа Шольца

Относительно "мирного плана" Шольца мне ничего не известно. Не может быть никаких планов без Украины о нас, и я не уверен, что такой план существует,

– заявил Зеленский.

Ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак написал, что включительно украинская формула мира, нормы международного права, территориальная целостность и суверенитет Украины – единственный путь к справедливости.

Кроме того, информацию о "мирном плане" комментировали в МИД Украины. Там пригласили страны приобщаться к процессам формулы мира и саммитов мира.