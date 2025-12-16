Зеленский раскрыл, когда Россия получит согласованный мирный план от США

Президент Украины рассказал, что американский мирный план может быть согласован уже через несколько дней. После этого американские посланники представят их Кремлю перед возможными дальнейшими встречами в США.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на AP.

Когда Россия получит мирный план?

Владимир Зеленский объяснил журналистам, что проект мирного плана, который обсуждался с США во время переговоров в Берлине, является вполне рабочим. В то же время он предостерег, что некоторые ключевые вопросы - в частности судьба украинских территорий, оккупированных российскими войсками, – остаются нерешенными.

По словам Президента Украины, предложения, которые сейчас согласовываются с американскими чиновниками для заключения мирного соглашения с целью завершения почти четырехлетней войны с Россией, могут быть финализированы уже через несколько дней. После этого американские посланники представят их Кремлю перед возможными дальнейшими встречами в США в следующие выходные.

Зеленский предостерег, что в случае отказа Путина от дипломатических усилий Украина ожидает усиления западного давления на Москву, в частности жестких санкций и дополнительной военной помощи для обороны. В случае провала дипломатии Киев будет добиваться усиления систем противовоздушной обороны и получения дальнобойного вооружения.

Как на мирный процесс реагируют в Кремле?