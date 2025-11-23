Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, почему Россия так охотно согласилась на этот план США. Он предположил, что писали его именно в Кремле.

Почему Дмитриеву могли не позволить править мирное соглашение?

Ус отметил, что, вероятно, авторство этого документа – российское. В этих предложениях уже находят определенные русизмы, и это является одним из признаков, что готовили их в России.

Есть конспирологическая версия, что писали этот документ в Кремле. Его мог готовить лично Путин. А потом передали Кириллу Дмитриеву (главный переговорщик Кремля с США – 24 Канал) и сказали: "Ни в коем случае ничего не меняй и передай в таком виде США",

– отметил он.

Дмитриев как человек, который учился в США, знает специфику того, как готовятся документы в США и на каком языке они пишутся. И такой бы человек внес свои коррективы – не по сути, а в формулировки. Однако, по мнению главного консультанта Национального института стратегических исследований, даже это побоялись изменить.

Зачем сейчас Трампу продвигать мирные соглашения?

Поэтому, он предположил, что этот документ, что был, вероятно, написан Путиным, передали через Дмитриева спецпосланнику Трампа Стиву Виткоффу. Затем привлекли зятя Трампа, Джареда Кушнера, который является опытным человеком, как перевести внимание с дела Джефри Эпштейна.

Есть мнение юристов, что эта сделка является ничтожной. Ее появление обусловлено желанием США создать огласку вокруг нее. Но чтобы при этом забыли о деле Эпштейна, которое является очень неприятным для Трампа. Поэтому он хочет его информационно забить, проталкивая новый план окончания войны в Украине,

– отметил Ус.

Однако желательно, чтобы мирные предложения как можно дольше занимали всеобщее внимание – дольше, чем до 27 ноября. Далее, по его словам, тянуть эту историю можно ровно столько, чтобы забыли о пленках Эпштейна, а потом можно будет забыть и об этом мирном плане.

К слову. Недавно было опубликовано более 20 тысяч страниц документов из наследия Джеффри Эпштейна – фигуранта громкого секс-скандала, к которому причастны известные политики и миллиардеры. В этих материалах упоминается, что Вирджиния Джуффре, совершившая самоубийство, проводила много времени с Дональдом Трампом. В то же время президент США подписал законопроект об обнародовании всех файлов, касающихся дела Эпштейна.

Другой вопрос, захочет ли Россия выполнять эти договоренности. Или она рассчитывает на то, что поскольку эти предложения имеют нарочито антиукраинский характер и вообще нарушают все юридические правила, Украина скажет "нет", и тогда Дональду Трампу можно будет ответить: "Вот видите – это Киев отказывается".

Поэтому сейчас будет период давления на Украину, который нужно выдержать. В то же время материализация идей, что есть в этих предложениях, вообще невозможна,

– подчеркнул Иван Ус.

Мирные переговоры, по его мнению, надо начинать с остановки войны и определенного периода стабилизации, но об этом в документе не говорится.

Причастны ли россияне к написанию мирного плана, что передали Украине США?