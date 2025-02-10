Администрация Трампа приостановила разработку мирного плана: The Telegraph объяснило причину
Администрация президента США Дональда Трампа приостановила свой мирный план по окончанию войны в Украине, чтобы учесть мнение европейских союзников в этом вопросе.
Соответствующие переговоры с ними проведет Уполномоченный президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
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Почему США приостановили мирный план
Прежде чем завершить долгожданный план прекращения войны, как пишет издание, Кит Келлог на ближайших переговорах с европейскими дипломатами будет искать мнения относительно формы любого мирного соглашения и того, какой вклад они могут внести в этот процесс.
The Telegraph сообщает, что спецпредставитель пообещал провести эти переговоры с "премьер-министрами и президентами" стран-членов НАТО. В то же время, как отмечается, уже в эти выходные на Мюнхенской конференции Келлог обнародует некоторые детали мирного плана.
В издании предполагают, что это будет предложение продолжения военной поддержки Киева в обмен на доступ к редкоземельным ресурсам Украины, о чем ранее сообщалось. В свою очередь европейские дипломаты считают, что США хотят укрепить позиции Украины в любых потенциальных переговорах.
Отметим, что сперва сообщалось, что Кэллог представит партнерам стратегию Трампа по завершению войны в Украине во время конференции в Мюнхене. Однако сам спецпредставитель опроверг это. Он подчеркнул, что американская делегация проведет встречи с европейскими лидерами.