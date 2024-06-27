"Переговоры и окончание войны": что не так с новым мирным планом Трампа, существует ли он вообще

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Лето-2024. В США набирает обороты президентская кампания. Страна, большинство населения которой не интересуется новостями, а тем более – международными, в этот период традиционно выходит из спячки и как в лихорадке пытается узнать, а что же ей предлагают кандидаты.

Последние на самом деле делают все, чего желает народ. Кто-то фактически решает помиловать популярного, как среди ультралевых, так и среди ультраправых, продавца чужих секретов Джулиана Ассанджа, а кто-то обещает раскрыть тайну "мира между Украиной и Россией за 24 часа".

Кроме собственно граждан США, участниками этих политических игр и медийных интервенций становится весь мир, а особенно те, кого эти заявления касаются. Так, речь именно об Украине – наша страна уже десять лет ведет войну с Россией, более двух из которых – это полномасштабное военное противостояние не только армии, но и всего украинского народа. Россия действует коварно и пытается спровоцировать геноцид, масштабировать события в Буче или Мариуполе на всю страну, с этой целью Кремль ранее пытался уничтожить украинское зерно, чтобы заморить украинцев голодом, а когда этот план провалился, начали выбивать гражданскую энергетику, надеясь, что Украина в следующую зиму просто "замерзнет".

24 Канал анализирует недавние громкие заявления о так называемой "новой" стратегии Трампа по окончанию войны России и Украины.

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Откуда берется вера в Трампа-миротворца

В ситуации, когда погибших тысячи, а беженцев – миллионы, вера в чудо, "черного лебедя" или "бога из машины" жива как никогда.

Очередным чудом стали и слова Дональда Трампа о "мире за 24 часа". Он действительно когда-то такое сказал в интервью NBC 15 сентября 2023 года. И, видимо, давно об этом уже забыл, но не забыли люди. Многие ухватились за эти слова, словно за спасительную палочку и теперь свято верят в них.

Если я скажу вам точно, я потеряю все свои козыри. Я имею в виду, что вы не можете точно сказать, что вы собираетесь делать. Но я бы сказал определенные вещи Путину. Я бы сказал определенные вещи Зеленскому... Я бы пригласил его в комнату. Я бы посадил Зеленского в комнату. Потом я свел бы их вместе. И мы бы заключили соглашение,

– Трамп в интервью NBC говорит, что знает, как остановить войну в Украине за 24 часа, но отказывается раскрывать карты.

Он единственный человек, который может это сделать. Война между Россией и Украиной никогда бы не состоялась, если бы Дональд Дж. Трамп был президентом. Так грустно...,

– ответ команды Трампа на запрос "Голоса Америки" относительно его плана о прекращении российского вторжения, 25 июня 2024 года.

Но для тех, кто верит в Трампа-миротворца, есть две плохие новости:

Первая заключается в том, что эти слова были сказаны не для украинцев, а для потенциальных избирателей Дональда Трампа, то есть американцев.

Вторая новость шокирует еще больше – такого плана пока не существует в природе.



Дональд Трамп / фото AP

Это лишь пустые заявления от человека, который очень любит эффектные заявления (из последних – оказывается, он не может купить для семьи мяса, потому что это слишком дорого даже для него). Этот человек регулярно говорит откровенный бред и противоречит сам себе. А самое главное – живет только сегодняшним днем и не имеет плана на будущее (точнее имеет – очередное банкротство или "как-то оно будет").

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Но ведь Трамп не один, у него есть команда, которая может додумать за него? Да, сейчас так называемая "команда Трампа" именно этим и занимается, пытаясь наполнить популистские заявления Трампа хоть каким-то смыслом.

Одним из таких господ является бывший советник президента Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен. 18 июня 2024 года он написал большую статью для Foreign Affairs, где попытался объяснить, какой будет внешняя политика Трампа в случае победы на выборах. Впоследствии кампания Трампа отрицала подлинность передачи мыслей своего патрона его бывшим подчиненным и призвала слушать только то, что говорит сам Трамп.

То же было и с более детализированным по Украине. Это бывшие подчиненные Роберта О'Брайена (Келлог – генерал-лейтенант в отставке, а Фляйц – ветеран ЦРУ и резидент FOX News), которые работали в аппарате Совета национальной безопасности во времена президентства Трампа.Сейчас они являются неформальной частью его группы поддержки. Оба трудоустроены на руководящих ролях в благосклонном к Трампу аналитическом центре America First (то есть "Америка превыше всего").

Свой план они изложили в общедоступной исследовательской работе, опубликованной еще в апреле 2024. Вот прямая ссылка для всех желающих.

Только в июне на их статью обратили внимание мировые СМИ, в том числе и Reuters. Журналисты обратились к Келлогу и Фляйцу за разъяснениями, что те с радостью и сделали.

Что предусматривает мирный план Келлога-Фляйца

остановка боевых действий на текущих линиях соприкосновения и начало переговоров;

прекращение поддержки Украины со стороны США в случае отказа от переговоров с Россией;

усиление поддержки Украины и даже существенное ее увеличение в случае, если Россия не согласится сесть за стол переговоров.

отказ Украины от вступления в НАТО и ускоренное вступление в ЕС;

фиксация де-факто (не де-юре) российской оккупации с возможностью вернуться к вопросу восстановления суверенитета в перспективе;

гарантии безопасности Украины от Запада путем "вооружения до зубов".

Знает ли Трамп об этом плане

Да, знает. Фляйц в интервью Reuters заявил, что Трампу об этом плане известно, а также тот вроде одобрил некоторые пункты стратегии, но неизвестно какие.

Я не утверждаю, что он согласился со стратегией или согласился с каждым словом, но мы были рады получить обратную связь,

– Фляйц объясняет журналистам уровень влияния их плана на Трампа.

Эти слова дают широкое поле для трактовки. Пока неизвестно, каким было общение аналитиков с Трампом и что об этом думает сам Трамп, понял ли он вообще хоть что-то и не отмахнулся, уставший от судов, от "душных ЦРУшников" банальной фразой, которую те восприняли как "обратную связь".

Также неизвестно, будет ли вообще взята эта стратегия за основу или же есть какие-то другие реальные стратегии "мира за 24 часа". Например, таковой пытались представить другой доклад от другого Think tank – консервативного вашингтонского фонда Heritage Foundation, что вообще предусматривает фактическую изоляцию США и поддержку Украины только за деньги.



Дональд Трамп в суде / фото Doug Mills / The New York Times

Что об этом говорят в штабе Трампа

Представитель кандидата Стивен Чунг поспешно заявил, что официальными следует считать только заявления, сделанные самим Трампом или уполномоченными членами его кампании, чем ясно дал понять, что Келлог и Фляйц в этот перечень пока не входят. То есть мы имеем дело с частной инициативой.

Интересно, что план Келлога – Фляйца практически повторяет "тайный план Трампа", о котором в апреле 2024 года писала The Washington Post. Тогда уже традиционные для Washington Post анонимы утверждали, что план Трампа по Украине заключается в территориальных уступках Путину, которому Украина якобы должна отдать Крым и Донбасс.

Неназванный собеседник Washington Post утверждал, что имел прямой разговор с Трампом, который заметил, что думает, якобы как Россия, так и Украина "хотят сохранить лицо, хотят выйти" из войны, а жители некоторых частей Украины вообще не против стать частью России. Также издание написало, что план не окончательный и некоторые члены команды Трампа, в частности, сенатор Линдси Грэм, пытаются убедить патрона действовать более жестко по отношению к России.

Советник избирательной кампании Трампа Джейсон Миллер в комментарии таблоиду New York Post назвал статью Washington Post фейком, а пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что "любые спекуляции о плане Трампа идут от неназванных и неосведомленных собеседников, которые понятия не имеют, что происходит и что произойдет".

Еще одно интересное совпадение – через три дня после статьи в Washington Post на сайте think-tank трампистов America First появился в открытом доступе тот самый "мирный план". Поэтому, очень интересно, кто был источником для Washington Post.

Что о мирном плане Келлога-Фляйца говорят в Украине

Хотя мирный план – лишь частная инициатива, благодаря вниманию СМИ он привлек внимание общества, поэтому на него должен был официально реагировать и Киев. Но сделали это не президент, министр иностранных дел и даже не глава Офиса Президента, а лишь его советник.

Михаил Подоляк жестко раскритиковал стратегию Келлога и Фляйца, заявив, что такой план не примет Украина, поскольку он противоречит и ее интересам, и международному праву.

Подоляк отметил недопустимость замораживания войны по нынешней линии фронта, а также намекнул, что план "трампистов" подыгрывает Путину и его недавнему ультиматуму, которым тот неудачно пытался сорвать Саммит мира в Швейцарии.

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Чего ждать дальше?

Этого не знает никто. Трамп может не стать президентом и остаток своей жизни вообще провести в тюрьме. Сейчас его шансы и шансы Байдена оцениваются как 50/50. То есть, существует немалая вероятность, что ему даже не дадут шанса попытаться примирить Украину и Россию.

Если Трамп все же станет президентом, то действительно есть вероятность, что его "мирный план" будет примерно таким, высокая, но не стопроцентная, потому что в команде президента будут и "ястребы", и "голуби", а среди спонсоров его кампании – американские оружейники. Не зря же он как-то обещал спонсорам "бомбить Москву и Пекин".



Дональд Трамп и Владимир Путин / фото AP

Если же верх возьмут "голуби", это также не является залогом того, что он будет реализован, поскольку кроме президента есть еще Сенат и Палата представителей. Также, кроме позиции США есть и позиция Украины и других ее союзников. Это также должно быть учтено.

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Кроме того, по состоянию на начало 2025 года может быть совсем другая ситуация на фронтах – Россия может оказаться в условиях нехватки техники, снарядного голода, новой мобилизации и новой волны экономического кризиса. В этих условиях переговоры в соответствии со стратегией Келлога – Фляйца могут быть уже не актуальными, зато появится потребность в переговорах с Россией уже с позиции силы.

Как видим, вариантов очень много (конечно, никуда не исчез и негативный для мира сценарий), учесть все – невозможно, поэтому Трамп в этой ситуации, как ни странно, все делает правильно (для себя), а именно – несется вперед без четкого плана действий.

Но то, что подходит Трампу, к сожалению, не подходит Украине. У нас должен быть как "план А", так и "план Б", а также куча других. Мы должны готовиться ко всем вариантам развития событий и уже традиционно ожидать худшего, но верить в лучшее.