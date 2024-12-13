Конкретного документа пока не существует: Ермак о "мирном плане Трампа"

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что пока не существует конкретного "мирного плана Трампа". А в команде избранного президента США есть только определенные идеи на этот счет.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его интервью Общественному. Он также рассказал о возможных шагах Трампа для реализации его обещаний "быстро прекратить войну".

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Ермак раскрыл детали диалога с США

По словам Ермака, во время последней поездки в США украинская сторона имела возможность донести свое видение до представителей команды Трампа.

Никакого плана пока не существует и точно мы его не видели. Мы знаем, что есть несколько мнений, позиций. Они обсуждаются,

– отметил Ермак.

Он отметил, что в США готовы слушать и обсуждать украинские аргументы.

Люди, с которыми я встречался, слушали, им было интересно, они ставили очень глубокие вопросы. Самое важное для нас сейчас – это дать информацию, объяснить нашу позицию и привести исторические примеры,

– подчеркнул руководитель ОП.

Ермак также отметил, что для Украины неприемлемым является "просто прекращение огня". Он подчеркнул, что самым важным является обсуждение условий и механизмов, при которых возможно завершение войны.

К слову, "Мирный план" Дональда Трампа может включать в себя отказ Украины от вступления в НАТО на 20 лет в обмен на оружие из США. Как и заморозка войны на нынешней линии фронта.

План также может предусматривать создание демилитаризованной зоны, но не определяет, кто будет контролировать эту зону, и исключает участие американских войск в миротворческих силах