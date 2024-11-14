В Кремле уже паникуют из-за угроз от Дональда Трампа

В Кремле обеспокоены из-за "позиции силы", которую демонстрирует новоизбранный президент США Дональд Трамп. Он способен поставить Россию на место.

Такое мнение 24 Каналу высказал российский публицист Ростислав Мурзагулов, заметив, что Трамп уже давно начал говорить с Путиным с "позиции силы". Чего только стоят его угрозы ударить по Москве, которые звучали несколько лет назад.

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В России уже обеспокоены

Как отметил Мурзагулов, в Кремле осознают, что Трамп может начать жестко действовать против них. Там пробуют отбиваться. Российская пропаганда сразу же начала распространять грязь против его жены Мелании Трамп.

Параллельно оккупанты снова поднимали в воздух стратегические бомбардировщики. Но и на этот раз это была лишь имитация пусков. Путин хочет продемонстрировать, будто он еще имеет много козырей в рукаве. Но Трамп – не из пугливых политиков.

Трамп видит, что его хотят запугать. А он сам любит это делать. Он такой хулиган. У него наконец-то будут эмоции в сторону Путина, которых не хватало. Потому что он слишком прагматично относился к диктатору. При этом Путин сейчас пробует пугать Трампа и Украину тем, что он и так делает. Он уже все карты использовал, кроме ядерного оружия. Трамп спокойно может ему об этом сказать,

– отметил Мурзагулов.

Добавим, по данным СМИ, у Трампа пока нет готового "мирного плана" относительно войны в Украине. Советники предлагают несколько идей. Среди них есть и замораживание боевых действий на нынешней линии соприкосновения.