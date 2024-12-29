Нужно "обрезать крылья": ЦПД отреагировал на отказ Лаврова от "мирного плана" Трампа

Глава МИД России Сергей Лавров отрекся от "мирного предложения" команды Дональда Трампа. В ЦПД отмечают, что нужно признать реальность и "обрезать крылья" союзникам России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы ЦПД Андрея Коваленко. Заметим, что так называемая идея Трампа заключалась в отсрочке членства Украины в НАТО на 20 лет и введении европейских миротворцев.

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Что в ЦПД думают о российских ультиматумах

Так, Сергей Лавров заявил, что Россию не устраивают предложения команды Трампа. Андрей Коваленко отмечает, что враг все больше демонстрирует нежелание завершать войну даже в теории.

И сейчас нужно признать реальность, что РФ нужно сломать путем "обрезания крыльев" их союзникам, а также интенсивным уничтожением их военной логистики,

– говорит глава ЦПД.

Коваленко отмечает, что когда посыплется экономика и военно-промышленный комплекс России, тогда будет безразлично на желание Путина и "его собак" типа Лаврова. Чиновник отметил, что сейчас это традиционная российская тактика: множить глупости ради выигрыша времени.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на три источника в окружении Трампа писали, что его администрация рассматривает вариант заморозить войну. В то же время Украина не присоединится к НАТО ближайшие 20 лет, а взамен Вашингтон и дальше будет поставлять Украине оружие для сдерживания дальнейших нападений РФ.

Звучали и предложения о введении миротворцев, однако только европейских. Трамп неоднократно заявлял, что Европе стоит больше прилагать усилия к своей и украинской обороне.