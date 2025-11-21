Трамп хочет, чтобы Украина и Россия заключили мирное соглашение до конца года, – CNN

Администрация Дональда Трампа сейчас считает, что появилось новое окно возможностей для возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией. Именно поэтому Вашингтон активно продвигает новую рамку урегулирования конфликта, созданную по аналогии с соглашением по Газе.

Это происходит несмотря на то, что украинские и европейские партнеры на начальном этапе почти не были привлечены, рассказали собеседники издания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал CNN.

Как Трамп планирует положить конец войне в Украине до 2026 года?

После достижения перемирия в Газе вопрос прекращения войны в Украине снова стал приоритетом для президента Дональда Трампа. По данным источников издания, он стремится максимально ускорить этот процесс и хочет видеть соглашение между Киевом и Москвой уже до конца 2025 года.

Затяжная война, приближающаяся к четвертому году, вызывает раздражение Трампа, который всеми силами стремится продемонстрировать свои дипломатические успехи.

В СNN говорят, что США уже рассматривают возможность привлечения тех же посредников, таких как Катар и Турция, которые помогали в переговорах по Газе. Проект мирной рамки, представленный в этот четверг, отражает включает положения, на которых настаивает Россия и которые Украина ранее отвергала.

В частности, документ содержит идеи о территориальных уступках, ограничение численности украинских ВСУ и закрепление в Конституции отказа от вступления в НАТО. По проекту, реализацию мирного соглашения должен был бы контролировать "Мирный совет" под председательством Дональда Трампа.

Кстати, подробнее о том, что означает для Украины новая инициатива Белого дома, читайте в материале 24 Канала.

Проект активно готовили Стив Уиткофф и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Это обеспокоило европейских партнеров, которые не были проинформированы о содержании предложений и считают, что Украина должна быть привлечена ко всем переговорам.

Определенное успокоение принесло заявление госсекретаря Марко Рубио, который отметил, что процесс еще не приблизился к финальному документу.

Зато Россия публично отрицает участие в работе над планом. Дмитрий Песков заявил, что якобы "никаких консультаций не ведется".

Что говорят в Украине относительно плана мирного соглашения?