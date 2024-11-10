Вскоре можно ожидать дату прекращения огня, – Туск о "мирном плане" Трампа

После победы Трампа на выборах президента США в Европе ожидают, что помощь Украине может уменьшиться. Дональд Туск убежден, что скоро станут известны дата и линия прекращения огня.

В СМИ обнародовали детали "мирного плана" Трампа. Он якобы предусматривает отказ Украины от НАТО и замораживание войны на текущей линии фронта. Премьер Польши Дональд Туск прокомментировал эту информацию, передает 24 Канал со ссылкой на Polskie Radio.

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"Не должны прыгать через наши головы"

По словам польского премьера, вероятно, план по урегулированию войны в Украине находится еще на стадии разработки.

В то же время Туск предположил, что в ближайшее время можно ожидать декларации, в частности относительно даты прекращения огня, на какой границе оно будет действовать, и гарантий безопасности для Украины.

Политик спрогнозировал, что администрация Трампа будет принимать решения, которые будут знаменовать уменьшение участия США в украинских делах.

Отдельно Туск отметил: "решение о войне в Украине не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши".

К слову, президент Чехии Петр Павел считает, что Трамп пойдет на сделку с Путиным, которая не будет учитывать интересы Киева и Европы.