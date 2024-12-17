Может ли что-то резко измениться в войне в Украине сразу после инаугурации Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп обещал максимально быстро завершить войну в Украине. Вряд ли это произойдет. Но после его инаугурации будет ответ на важный вопрос.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, отметив, что вряд ли Трамп сможет за условный один час или по мановению руки достичь завершения войны в Украине. Все значительно сложнее.

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Что будет делать Трамп

Как отметил Давидюк, после инаугурации Трампа действительно станет понятно, куда вообще будет двигаться ситуация с войной в общих чертах.

На следующий день после инаугурации будет понятна тенденция, куда все идет. Воюем ли еще, условно, год. Или все резко остановится и будут договариваться. А там уже рамки будут разными,

– сказал Давидюк.

Сейчас команда Трампа больше работает не столько над мирными договоренностями, как над прекращением огня. А уже потом дойдут до конкретного соглашения. Правда, тут есть много разных преград со стороны России. Все знают о ее наглых "требованиях".

Сейчас Россия стоит на своем. Рассказывают о полной демилитаризации Украины, уничтожении производства оружия, отсутствии западного оружия, русский язык – государственный. Федерализация и вхождение всяких Януковичей в парламент,

– отметил Давидюк.

Добавим, глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что конкретного "мирного плана Трампа" пока нет. Есть определенные идеи в его команде, но еще ничего не принято. Для Украины неприемлемо просто прекращение огня. Нужно обсуждать условия и механизмы завершения войны.