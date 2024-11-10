Как выборы в США повлияли на состояние украинских бойцов: в Третьей штурмовой ответили

Сейчас ситуация на фронте складывается не в пользу Украины. Российское наступление продолжается. Враг привлекает к атакам новые силы, в частности северокорейских военных. Между тем союзники не спешат усиливать помощь нашему государству.

Президент Зеленский неоднократно указывал на задержку с поставками военной помощи. Объявленные союзниками пакеты, в частности от США при администрации Байдена, поступают очень медленно. Между тем ожидается, что Дональд Трамп, победивший на выборах, может сократить или вовсе прекратить поддержку Украины, передает 24 Канал.

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Как позиция Запада влияет на состояние защитников

Заместитель командира 3-й ОШБр майор Максим Жорин оценил, как события на Западе, в частности выборы в США, влияют на состояние украинских воинов.

По словам офицера, партнеры очень слабо понимают, что на самом деле происходит в Украине. Жорин говорит, что на отсутствие четкого осознания реального положения дел красноречиво указывают позиции стран Запада по вооружению и все эти их "теории переговоров".

Военный заметил, что позиция Запада отражается на фронте в двух составляющих: практической, то есть отсутствии достаточного количества вооружения, боеприпасов и тд., и морально-психологической, когда украинцы видят новости и рисуют себе худшие сценарии.

Жорин заметил, что не стал бы говорить, что выборы в США очень сильно повлияли на состояние украинских бойцов. Впрочем, есть реалии трех лет полномасштабной войны, когда вся позиция Запада стабильно выглядит гораздо слабее коалиции наших врагов.

Наблюдая за событиями на Западе, нашей национальной идеей давно должна стать вера в себя и свои собственные силы. И не только вера, но и целенаправленная работа над тем, чтобы стать самодостаточными,

– подчеркнул военный.

К слову, в Белом доме заявили, что Байден будет убеждать Трампа не отворачиваться от Украины.